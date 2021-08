Quelle que soit la puissance de votre voiture, vous devez respecter les limitations de vitesse et ce dans n'importe quel pays. Certains chauffards ne l'entendent pas de la même oreille et s'octroient quelques libertés lorsqu'ils sont en voyage dans un pays étranger.

En Albanie, alors que deux policiers menaient un contrôle de vitesse sur une voie rapide, une Lamborghini et une BMW sont passées à 225 km/h devant le radar des policiers et ne se sont pas arrêtées. Les conducteurs ont continué leur route pensant qu'ils ne seront jamais rattrapés par les deux policiers positionnés sur le bas-côté de la route.

Malheureusement pour eux, grâce à leur signalement, ils ont été arrêtés par une autre brigade à l'entrée de la ville de Vlora. Ils ont immédiatement été escortés jusqu'au commissariat pour y établir les procès-verbaux. La Lamborghini et la BMW sont immatriculées en Suisse. Les deux hommes à leur volant sont d'origine kosovare, le conducteur de la Lamborghini Huracan a 40 ans tandis que celui de la BMW M4 a 37 ans.

Le premier a écopé d'une amende d'un peu moins de 1400 euros pour excès de vitesse, course illégale, circulation sans plaque d'immatriculation et refus d'obtempérer. Le second devra régler une amende de 1000 euros pour les mêmes motifs (hors circulation sans plaque d'immatriculation).

D'après le magazine Blick, ni la Lamborghini ni la BMW n'appartiennent à ces deux chauffards. La supercar italienne a en fait été louée à une société de location suisse située à Schuebelbach. Quant à la BMW M4 noire, elle appartient à une société de nettoyage du canton de Schwyz.

Cet évènement nous rappelle la scène du radar dans Taxi 2. Voici l'extrait ci-dessous.