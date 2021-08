Il n'est pas rare que les salariés d'une entreprise aient une voiture de fonction prêtée par leur employeur. Généralement, ce sont des voitures grand public, peu chères à l'achat et à l'entretien. Eh bien, cela ne s'applique pas aux joueurs de foot qui reçoivent régulièrement des voitures de luxe et de sport dans le cadre d'un partenariat entre leur club et une marque automobile.

Dernièrement, ce sont 15 joueurs du FC Bayern qui ont reçu des Audi e-tron GT et RS e-tron GT. Les joueurs se sont rendus sur la piste d'essai du centre d'expérience de conduite Audi pour découvrir et prendre en main leur nouveau bolide sous la supervision de Luca di Grassi (champion de Formule E) et de son coéquipier Rene Rast.

"La puissance de l'Audi RS e-tron GT est impressionnante", a déclaré l'entraîneur principal Julian Nagelsmann. "La conduite électrique est l'avenir de la mobilité", a ajouté Sané en parlant de "la fluidité de l'Audi RS e-tron GT dans les virages." Henrik Wenders, responsable de la marque Audi, a expliqué : "Lorsque l'imagination et la passion se rencontrent, cela crée un grand succès. C'est tout aussi vrai pour notre partenaire, le FC Bayern, que pour Audi. L'Audi e-tron GT et l'Audi RS e-tron GT démontrent la performance intelligente dans sa forme la plus pure. Ces modèles façonnent déjà la marque Audi pour l'avenir."

C'est en septembre 2020 qu'Audi et le FC Bayern de Munich ont commencé l'électrification de la flotte de véhicules du club. Une grande partie de l'effectif du club roule déjà en électrique avec les Audi e-tron et e-tron Sportback. Le prêt de 15 Audi e-tron GT et RS e-tron GT est une nouvelle étape du processus.

"Avec Audi, nous voulons inspirer les gens à faire plus pour protéger le climat, à travers des exemples positifs de transformation réussie. L'électrification de notre flotte avec l'Audi e-tron et l'équipement de notre terrain d'entraînement et de l'Allianz Arena avec des points de charge en sont de bons exemples. Nous sommes fiers d'avoir un actionnaire comme Audi, qui combine parfaitement sportivité, innovation et durabilité." a déclaré Andreas Jung, membre du conseil d'administration du FC Bayern chargé du marketing.

Audi est aussi partenaire du Real Madrid. Les joueurs de foot et basket ont reçu en mars/avril dernier des Audi Q5, Q7, Q8, RS 6 Avant, RS 7 Sportback, RS Q8 ainsi qu'une Audi R8.