En 17 saisons de Formule 1, Jenson Button a tout conduit, ou presque. Passé de Williams à McLaren, chez Honda et une excellente saison chez Brawn, où il a remporté le championnat du monde en 2009.

Le garage de l'ancien pilote britannique est cependant encore plus varié. La collection de Button comprend également une Porsche 911 Turbo très spéciale. C'est ce même exemplaire qui est en vente sur Collectingcars.com.

De Brunei au Royaume-Uni

Produite en 1994, la 911 a été commandée à l'origine par le Sultan de Brunei. Plus tard, la voiture est arrivée au Royaume-Uni et a été acquise par Jenson Button.

D'après la description du site Web, il s'agit de l'une des rares 964 équipées du pack d'amélioration X88 et de la rare couleur bleu horizon métallisé. L'équipement exclusif comprend également un intérieur en cuir bleu marine avec des sièges à réglage électrique (pas si populaires dans les années 1990) et des jantes en alliage Speedline de 18 pouces.

La peinture et l'intérieur sont entièrement d'origine et la voiture a parcouru un peu plus de 30 000 kilomètres. Il y a de petites bosses sur la carrosserie, mais rien qu'une bonne restauration ne puisse réparer.

385 ch

La Porsche est propulsée par un moteur turbocompressé de 3,6 litres développant 385 ch et 520 Nm de couple. Le journaliste Chris Harris, animateur de Top Gear depuis 2016, avait testé la voiture en question. Voici la vidéo :

Tous les antécédents de la voiture et les rapports d'entretien sont soigneusement documentés. Il existe également un certificat d'authenticité signé par Porsche confirmant qu'il s'agit bien d'un modèle aussi rare qu'exclusif.

D'une enchère de départ d'environ 10 000 £ (11 000 €), les enchères ont rapidement grimpé à plus de 250 000 £ (plus de 290 000 €). Et il y a de fortes chances qu'il faudra mettre encore un peu plus pour avoir une telle 911 dans son garage.