D'après les données recueillies par AutoScout24, le marché automobile d'occasion a enregistré 430 008 immatriculations. Par rapport à août 2020, le marché est en recul de 11,2 %. En revanche, si l'on compare ces données avec celles d'avant la période Covid (août 2019), le marché de l'occasion est en hausse de 2,2 %.

Depuis le début de l'année, le marché des VO est en hausse de 17,1 % par rapport à 2020, et même 5,4 % par rapport à 2019.

Il se trouve que les voitures "anciennes" ont le vent en poupe, contrairement aux occasions récentes qui ont plus de mal à trouver preneur. Il en va de même pour les constructeurs français qui perdent du terrain, tout comme le Diesel qui perd 4,2 % de part de marché au profit des hybrides et des électriques.

Les ventes de Renault chutent de 16,4% en volume et 5,9 % en part de marché. Peugeot a enregistré une baisse de 13,4 % (-2,5% en PDM) et Citroën essuie une baisse de 12,7% (-1,7% en PDM). Les marques allemandes font mieux avec des parts de marché en hausse de 5,4 % pour Audi, 6,6 % pour BMW et 4,7 % pour Mercedes. La surprise vient de Porsche qui a enregistré une hausse de 4,7 % (+17,9 % de PDM).

Avec plus de 235 000 immatriculations, le Diesel reste le carburant préféré en occasion, mais comme indiqué plus haut, celui-ci perd du terrain. Il est suivi par l'essence (172 000 immatriculations) et l'hybride qui gagne 67 % par rapport à 2020. Arrivent ensuite les véhicules électriques, avec 3761 immatriculations, leur volume a progressé de 45,61 % par rapport à 2020.

En Août 2021, il s'est vendu cinq voitures d'occasion pour seulement un véhicule neuf. Le marché VN "continue sa descente aux enfers" avec seulement 87 668 immatriculations (chiffre provisoire), ce qui représente une chute de 15,4 % par rapport à août 2020 et 32,2 % par rapport à août 2019. Depuis le début de l'année, le marché VN est en hausse de 25,8 % par rapport à 2020, mais il est en baisse de 23,3 % par rapport à 2019. La pénurie de puces n'arrange pas les choses....