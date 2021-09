La présentation officielle de la Chevrolet Corvette Z06 millésime 2023 est prévue pour le 26 octobre. Pour autant, Chevrolet a décidé de nous donner un avant-goût en montrant le design extérieur de sa supercar, révélant la Corvette à moteur central avec un design encore plus agressif.

Les photos espions de ces derniers mois ont montré le coupé certes recouvert de camouflage mais, aussi, avec un gros aileron arrière, que l'on ne retrouve étonnement pas sur ces premiers clichés officiels.

L'absence de l'aileron donne du crédit à l'idée que celui-ci fera partie d'un pack performance optionnel, même si la Z06 devrait se suffire à elle seule. La voiture devrait embarquer le V8 de 5,5 litres avec un vilebrequin plat et deux arbres à cames en tête. Il s'agit d'une version du moteur utilisé dans la voiture de course C8.R, que Chevy a photographiée avec la nouvelle Z06 lors des 24 Heures du Mans. Il pourrait produire 625 chevaux (460 kilowatts). La puissance sera transmise aux roues par une transmission Tremec.

La dernière photo de Chevrolet nous donne notre premier aperçu clair de l'extérieur de la voiture, révélant un nouveau bouclier, des roues spécifiques et d'autres modifications mineures. Tout ce qui se trouve sous le capot avant est nouveau, avec une nouvelle calandre, des prises d'air modifiées et un splitter avant plus agressif.

Les nouveaux panneaux de custode arrière modifient le design des prises d'air latérales et sont renforcés par une nouvelle pièce de seuil de porte. Malheureusement on ne voit pas l'arrière, bien que les photos espions aient laissé entendre là aussi un nouveau design des pare-chocs, des quadruples sorties d'échappement et d'autres améliorations au look hyper sportif.

Nous aurons tous les détails dans un mois lorsque Chevy dévoilera la Corvette Z06 2023 le mardi 26 octobre 2021. On peut s'attendre à ce que d'ici là, le constructeur distille des informations au fur et à mesure.

Les détails sur la motorisation sont encore un mystère, et nous ne connaissons pas l'étendue des mises à jour intérieures qui seront apportées au modèle haute performance, bien que nous ne nous attendions pas à des améliorations intérieures importantes. Si Chevrolet parle de Z06 MY 2023, c'est que la voiture n'arrivera pas de sitôt sur le marché. Rendez-vous cet automne pour en savoir plus !