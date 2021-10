Lors de sa sortie en 2006, la Bugatti Veyron était sans conteste ce qui se faisait de plus fou sur la route. Avec près de 1000 chevaux tirés de son moteur W16 quadri-turbo de 8,0 litres, la voiture est devenue la plus puissante et la plus rapide de tous les temps. Mais c'était il y a 15 ans. Et Bugatti ne s'est pas reposé sur ses lauriers pour autant.

C'est ainsi qu'à la Veyron a succédé la Chiron en 2016. Quand la Veyron développait 1001 ch, la Chiron a fait grimper la température à 1500 ch. Cette différence de puissance montre à quel point les choses peuvent changer en une décennie. Ce qui est immédiatement perceptible sur la route, comme cette nouvelle vidéo qui oppose les deux hypercars dans une drag race.

La course a eu lieu sur une piste d'atterrissage d'un mile (1,60 km), donnant aux deux voitures beaucoup d'espace pour atteindre des vitesses à trois chiffres.

Les deux bolides alsaciens s'élancent de la ligne de départ, mais la Chiron est tout simplement plus rapide, s'éloignant rapidement de la Veyron. Et la distançant de plus en plus à mesure que la vitesse augmente.

La Veyron atteindra quand même 305 kilomètres par heure avant que le conducteur n'appuie sur les freins. On ne sait pas à combien la Chiron file à la fin de la course, mais sans doute bien au-delà des 300 km/h atteints par la Chiron.

Si la Veyron était la référence il y a encore quelques années, la Chiron l'a allègrement dépassée depuis, la preuve en images. Mais les véhicules électriques sont susceptibles de faire la même chose sur la Chiron, et Bugatti travaille déjà sur la suite.

La firme de Molsheim s'est associé à Porsche et Rimac pour créer une nouvelle entreprise baptisée Bugatti-Rimac, mais les voitures développées conjointement, y compris les véhicules électriques et hybrides, viendront plus tard. En attendant, la Chiron et ses puissantes variantes devront faire l'affaire. Et si elle restera la référence encore quelques temps, nous sommes impatients de voir ce qui suivra !