Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais enfant, j'ai toujours aimé faire des constructions un peu folles. Je faisais des voitures à huit roues, parfois même dix, parce que lorsqu'on est jeune, l'imagination est la seule limite.

Et si, des années plus tard, je devais redonner vie à mes créations d'enfance mais cette fois, avec des vraies voitures ? Heureusement, je n'ai pas besoin de le faire car nos amis russes préférés de Garage 54 l'ont fait pour nous, et leur dernière création est sans doute l'une des plus folles.

Si vous lisez Motor1.com, vous savez que ces gars ne savent pas où s'arrêter. Ils ont déjà greffé huit roues à une Fiat Uno qui a inspiré cette Lada qui ne compte pas moins de 14 roues. Mieux encore, alors que la Fiat avançait grâce à ses roues avant, cette Lada se déplace grâce à son essieu arrière. Enfin, elle n'a pas qu'un seul essieu arrière comme une voiture normale, mais six pour être exact, empilés les uns sur les autres comme une pyramide.

Vous devez aussi noter que cette Lada n'a pas son moteur d'origine, il a été remplacé par un moteur Toyota qui offre plus de puissance que le moteur d'origine. De toute façon, il valait mieux le changer, il faut au moins ça pour mouvoir cet enfin hors du commun.

Après le démarrage de la voiture, il est temps de faire des essais routiers. Cette voiture venue d'une autre planète a fonctionné à merveille, bien que les roues ont un peu glissé par endroits. La direction a aussi bien fonctionné, mais on n'aimerait pas être à la place du conducteur puisqu'il n'est pas question de direction assistée.

Dans l'ensemble, tout fonctionne bien, à l'exception de la suspension. Comme cette voiture a plusieurs essieux, il n'a pas été possible à ces constructeurs de l'extrême d'ajouter des amortisseurs. Ils ont essayé la voiture sans amortisseur, ce qui a beaucoup secoué le conducteur, on vous laisse voir la scène en vidéo.