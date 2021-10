Alors que l'on aime s'arrêter sur de grandes et de longues caravanes, ultra-luxueuses, comme chez Airstream et Bowlus, beaucoup de gens ne veulent pas ou n'ont pas besoin de modèles aussi gros, grands et chers. Winnebago l'a bien compris et s'attaque au marché des petites caravanes avec sa nouvelle Hike 100. Attention, "petite" ne veut pas dire qu'elle n'est pas très performante !

La Hike 100 a un poids à sec de 1225 kilogrammes, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin d'un gros véhicule pour la tirer. Elle mesure 2,134 mètres de large et 4,801 mètres de long. Et côté hauteur, elle offre 1,956 mètres pour se tenir debout à l'intérieur de la remorque.

Winnebago propose quatre plans différents pour sa caravane Hike 100. Tous comportent un espace de couchage, une kitchenette et une salle de bain. Les clients peuvent choisir entre des lits superposés, des lits séparés de chaque côté de la cabine, un lit double, ou le combo d'un matelas queen size et d'un lit loft. Il existe également des versions avec une porte simple à l'arrière, ou double, ou juste une grande vitre rabattable.

La Hike 100 est également conçue pour transporter vos affaires de loisirs de plein air. L'extérieur de la remorque est fait pour recevoir des accessoires Thule, pour y mettre des équipements tels que des kayaks ou des canoës. Un porte-vélo peut également être fixé à l'arrière.

Pour les moments de détente, trois auvents extensibles offrent jusqu'à 18,58 mètres carrés d'espace extérieur ombragé. Des panneaux rabattables créent de l'intimité pour se changer ou prendre une douche à l'extérieur.

À l'intérieur, le toit de la remorque est isolé par une feuille radiante pour assurer le confort des occupants. La capacité d'eau douce est de 117,3 litres (31 gallons), en plus d'une capacité de 17,98 litres (4,75 gallons) pour les eaux noires et de 94,64 litres (25 gallons) pour les eaux grises. Les chaufferettes de 12 volts empêchent les réservoirs de geler.

Pour l'alimentation électrique, un panneau solaire de 190 watts est fourni de série, et il est possible de brancher un panneau portable pour obtenir plus de jus.

Winnebago présente la Hike 100 comme faisant partie de sa gamme de produits pour l'année 2022. L'entreprise n'a pas encore communiqué son prix.