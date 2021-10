Si vous voulez une Bugatti Chiron dans votre garage, il vous faudra vous délester dau moins deux millions d'euros sur votre compte en banque. Et même si l'idée d'une Chiron d'occasion vous effleure l'esprit, le prix devrait être sensiblement similaire. Pour rappel, la production de la Chiron est limitée à 500 exemplaires, et il en reste encore quelques unes à produire, le 300e modèle ayant finalement été livré au début de l'année.

On le sait, la Chiron est aussi rare qu'elle est chère. Mais alors pourquoi ne pas se tourner vers un exemplaire accidenté pour essayer de "gagner" un peu d'argent ?

Justement, opportunité en or, il y en a une à vendre très prochainement en Floride ! Copart a une Bugatti Chiron de 2019 qui est sévèrement endommagée, et notamment brûlée à l'avant gauche. Selon une vidéo de Royalty Exotic Cars, l'hypercar aurait été incendiée volontairement avec un cocktail Molotov. La voiture appartenait apparemment à un artiste de hip-hop. Les dommages sont évidents sur l'aile et le pare-brise, mais à part ça, cette Chiron ne semble pas avoir tellement plus de dégâts.

Bien sûr, sur une voiture aussi chère, les apparences peuvent être trompeuses. L'annonce de Copart sur la Chiron ne mentionne pas de dommages spécifiques, mais la vidéo indique que le feu a endommagé des composants derrière le tableau de bord, notamment le faisceau électrique de la voiture.

Plus important encore, la vidéo affirme que le feu a endommagé une partie de l'amortisseur avant gauche de la Chiron. Un point est important car la tour fait partie de la structure en fibre de carbone de la Chiron et constitue un point d'appui essentiel. Pour cette raison, la vidéo indique que la compagnie d'assurance parle d'une perte totale de la voiture, et qu'elle l'a également classée dans la catégorie des véhicules en pièces détachées, ce qui signifie qu'elle ne peut plus être utilisée sur la route, même si elle est réparée. Cela n'empêche pas Royalty Exotic Cars de penser à l'acheter quand même.

Selon la vidéo, ils ont déjà essayé d'acheter la voiture à la compagnie d'assurance, mais le prix demandé de 1,2 million de dollars (∼1 millions d'euros) était beaucoup trop élevé pour une voiture qui ne pourrait jamais être conduite. L'annonce de Copart indique une valeur estimée à 345 000 dollars, un chiffre très proche de celui mentionné dans la vidéo. Bien sûr, il ne suffit pas d'acheter une Chiron et de commander des pièces de rechange au magasin d'en bas de la rue. Avec des phares estimés à eux seuls à 35 000 dollars, les pièces ne sont pas bon marché et sont extrêmement difficiles à obtenir.

Royalty Car Exotics a de l'expérience dans la reconstruction de Bugatti accidentées, et la vidéo explique comment ils pourraient même être en mesure de réparer les parties abîmées de l'amortisseur. Si la voiture peut être achetée dans une fourchette de 350 000 à 400 000 dollars, même un investissement d'un million de dollars pour réparer entièrement la Chiron pourrait rapporter un million de dollars à la revente. Encore faut-il trouver les pièces...

Cette Chiron sera vendue aux enchères au plus offrant. On a hâte de savoir combien ! Et vous, combien seriez-vous prêt à mettre ?