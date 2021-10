La treizième édition de la Biennale Art+Design de Florence, l'une des plus importantes expositions d'art contemporain au monde, s'ouvrira le 23 octobre 2021. Et le fait que nous vous en parlions ici, là où, d'habitude, nous couvrons essentiellement l'actualité automobile, n'est pas une erreur de notre part. En effet, cette édition nous permettra de découvrir la nouvelle Mazzanti Evantra Pura, une nouvelle incarnation de la supercar italienne fabriquée à Pontedera.

Cette voiture, dès sa conception, a été imaginée comme une œuvre d'art, allant bien au-delà des performances, avec notamment sa capacité à "changer" de style selon les goûts du client. La personnalisation a toujours été au cœur des créations de la petite entreprise toscane, une marque de fabrique qui se retrouve naturellement sur l'Evantra Pura.

Moins par moins donne plus

Le suffixe "Pura" donne déjà une idée du travail effectué par les ingénieurs : revenir à la pureté de la conduite, à un plaisir unique donné par la légèreté combinée à la puissance. Ils ont donc travaillé sur le poids de l'engin, en partant des 1380 kilos de l'Evantra "normale" pour arriver à 1290 kilos sur cette version Pura. Le châssis reste un alliage d'acier haute résistance combiné à du chrome molybdène, donnant ainsi un niveau de rigidité semblable à celui des voitures de course.

Le moteur est toujours le puissant V8 suralimenté de 6,2 litres de cylindrée d'origine américaine. Les ingénieurs ont toutefois revu quelques éléments pour atteindre, dans le cas de l'Evantra Pura, 761 chevaux et 910 Nm de couple. Ce sont dix équidés de moins que l'Evantra "normale", mais cela reste toutefois suffisant pour passer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et atteindre une vitesse de pointe de plus de 360 km/h. L'Evantra Pure se distingue aussi par ses dimensions de voiture compacte, avec 4,32 mètres de long, 1,95 mètre de large, seulement 1,2 mètre de haut et un empattement de 2,55 mètres.

Avec ses jantes de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière, la Pura s'appuie sur un système de freinage en carbone-céramique signé Brembo, avec des disques de 360 millimètres de diamètre et des étriers à six pistons à l'avant et des disques de 340 millimètres et des étriers à quatre pistons à l'arrière.

Une supercar à la carte

La Mazzanti Evantra Pura peut être personnalisée de toutes les façons possibles, en ajoutant par exemple un petit écran au centre du volant pour afficher diverses informations, ou des palettes en fibre de carbone pour passer soi-même les rapports. Il est même possible de demander à se faire mouler son propre siège pour une position de conduite parfaite.

Ces opérations demandent du temps et une étude méticuleuse au préalable, c'est pourquoi la marque ne produit que cinq voitures par an en moyenne et limite le nombre d'exemplaires pour chacun de ses nouveaux produits. Et le prix dans tout ça ? Vous devrez visiter l'usine de Pontedera pour le découvrir.