Vous vous souvenez de Doc Hudson dans le célèbre film Cars ? La Hudson Hornet avait une carrosserie type ponton, qui était très à la mode de 1930 à 1960. À l'époque, la Hudson Hornet avait une féroce rivale sur le marché, la Ford 1949, familièrement appelée la Ford Shoebox. Premier modèle entièrement nouveau de Ford après la Seconde Guerre mondiale, la Shoebox était considérée comme le sauveur de l'ovale bleu à cette époque.

Un exemplaire de cette Ford avait besoin d'être restauré, et l'aide est venue sous la forme d'un coupé BMW Série 3 de 2008, présenté dans cet épisode de Ridiculous Rides by Barcroft Cars.

Galerie: Ford Green Day (1949)

23 Photos

Le projet a débuté lorsque John, de Sahuarita, en Arizona, a acheté deux véhicules qui étaient destinés à la casse. La Ford 1949 rouillait dans un garage de Phoenix depuis 20 ans, tandis que la BMW Série 3 avait été détruite lors d'un accident et était entre les mains de la compagnie d'assurance.

Selon John, la combinaison entre les lignes classiques de la Ford et la technologie moderne de la BMW est un mashup génial, qu'il qualifie même de projet brut et anti-puriste. Il va sans dire que la carrosserie de ce projet provenait de la Ford tandis que le châssis provenait de la BMW. Pour ce faire, John et plusieurs de ses amis ont dû découper la carrosserie du véhicule classique, puis celle du coupé plus récent. John a tenu à ce que le turbo et les tuyaux d'échappement courts dépassent sur le capot.

Le résultat ? Le voici en vidéo ! D'après vous, est-ce une construction sympathique ou bien un sacrilège ? C'est à vous de juger. N'hésitez donc pas à nous dire ce que vous pensez de ce projet ci-dessous, dans les commentaires.