Quoi de pire que la survenue d'un accident à cause d'un problème technique ? C'est le cauchemar des constructeurs qui suivent de très près leurs modèles plusieurs années après leur commercialisation. Aujourd'hui, c'est Ferrari qui semble confronté à un problème de taille qui touche ses modèles 458 et 488.

D'après la NHTSA, les Ferrari 458 Italia (2010-2015), 458 Speciale (2014-2015), 458 Speciale A (2015), 458 Spider (2012-2015), 488 GTB (2016-2019) et 488 Spider (2016-2019) doivent être rappelées afin que Ferrari puisse corriger ce problème. Au total, 10 000 véhicules seraient concernés d'après nos confrères de Carbuzz.

Au cours de leur vie, il se pourrait que du liquide de frein fuit et que le tableau de bord de ces voitures affichent le message suivant : "Brake Fluid Low, Go to Dealer Slowly". Conséquence directe, les freins ne sont plus opérationnels. D'après le constructeur italien et de son fournisseur Bosch, le problème viendrait du maître-cylindre1, mais il y a encore plus grave, ils ne savent pas comment le réparer, sauf le remplacer.

Un propriétaire de la Ferrari 488 Spider a envoyé une plainte à la NHTSA et voici son message :

"Le 07 septembre 2021, je conduisais ma Ferrari 488 Spider lorsque la voiture a soudainement affiché le message suivant "Brake Fluid Low, Go to Dealer Slowly". Lorsque j'ai voulu ralentir la voiture, les freins m'ont semblé faibles, mais en rétrogradant et en utilisant un minimum de freins, j'ai pu ralentir la voiture. Avec la pédale de frein au plancher, il n'y avait absolument aucun effet sur le véhicule. Je n'ai pu arrêter la voiture qu'en roulant sur une place de parking en pente et en heurtant la barrière de parking en béton avec les pneus." Il poursuit : "La voiture a été remorquée chez le concessionnaire et réparée sous garantie. Le responsable du service a signalé que le maître-cylindre avait fui dans le servomoteur à dépression. J'avais demandé que les pièces défectueuses me soient renvoyées, mais le chef de service m'a informé que les pièces défectueuses remplacées sous garantie étaient renvoyées à Ferrari."

De son côté, Ferrari va envoyer une lettre à tous ses clients afin de les informer de ce problème et de leur indiquer la démarche à suivre. "Ferrari a l'intention d'envoyer une lettre de notification provisoire à tous les propriétaires de véhicules 458 et 488 pour les avertir de ce problème et leur indiquer que si le message d'avertissement "Low Brake Liquid" apparaît sur le tableau de bord du véhicule, le conducteur doit quitter la route comme dès que vous pouvez le faire en toute sécurité, puis contactez l'assistance routière Ferrari et faites-vous remorquer jusqu'au concessionnaire Ferrari agréé le plus proche", a expliqué le constructeur.

1. "Piston hydraulique, commandé par le conducteur d'une automobile, qui envoie du liquide sous pression dans le système de freinage" Larousse.