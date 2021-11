Si cela fait déjà un certain temps que la future et quatrième génération de Mini a été aperçue, c'est la première fois que la marque appartenant à BMW donne un aperçu officiel de sa future petite citadine remaniée. Présentée ici en version trois portes et avec un moteur électrique, l'élégante citadine devrait sera aussi disponible en cinq portes ainsi qu'avec des moteurs essence et diesel.

Puisqu'elle n'arrivera pas avant 2023, il n'est pas étonnant que la marque britannique reste discrète sur la nouvelle berline. Cependant, le camouflage ne peut pas dissimuler la forme et les éléments de design familiers que nous voyons depuis que la Mini moderne originale a été présentée en 2000. On n'a pas encore de photos de l'intérieur, mais on arrive quand même à distinguer que cette Cooper SE a un écran sur la console centrale.

En ce qui concerne l'habitacle, Mini a déjà annoncé que ses voitures de prochaine génération monteraient en gamme tout en supprimant le cuir.

La gamme Mini comprendra à nouveau un cabriolet et, cette fois-ci, la production aura lieu à Oxford au lieu d'être confiée à l'entreprise de construction automobile VDL Nedcar aux Pays-Bas. Les passionnés espèrent qu'il y aura à nouveau une John Cooper Works. Si c'est le cas, ce sera probablement la dernière voiture à moteur à combustion, puisque Mini veut passer au tout électrique d'ici 2030. Avant que cela ne se produise, un JCW à zéro émission a déjà été évoqué.

Actuellement, la Mini électrique développe 184 ch alimentée par une batterie électrique de 32,6 kWh. Le 0 à 100 km/h nécessite 7,3 secondes et la vitesse maximale est limitée à 150 km/h. Surtout niveau autonomie, elle peut parcourir jusqu'à 314 km en ville en cycle WLTP (234 km en usage mixte). On peut imaginer que cette Mini électrique de 4e génération proposera une autonomie et des performances encore plus intéressantes.