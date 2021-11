Il y a trente ans, bien avant que les grands constructeurs automobiles ne commencent à réfléchir sérieusement à l'abandon des moteurs à combustion interne, on imaginait que l'utilisation des voitures électriques se limiterait aux trajets urbains de courte distance.

À cette époque, Opel a présenté le prototype Twin, un véhicule qui, selon l'idée de la marque, était capable de combiner les avantages d'un moteur à combustion interne avec ceux d'un moteur électrique.

Électrique et thermique à la fois

Dévoilé au salon de l'automobile de Genève en 1992, le concept Opel Twin se distinguait par son système de transmission interchangeable. Grâce à des essieux arrière remplaçables, la voiture pouvait se déplacer en ville sans aucune émission en utilisant deux moteurs électriques de 14 ch chacun situés entre les roues et alimentés par une batterie de 29 kWh, offrant une autonomie d'environ 200 km.

Pour les longs trajets, la petite Opel pouvait monter l'essieu de secours arrière, composé d'un moteur à essence trois cylindres de 0,8 litre développant 34 ch, de la transmission et d'un réservoir de carburant de 25 litres. La société a annoncé une consommation de 3,5 litres d'essence aux 100 km pour le moteur à combustion interne.

À l'intérieur, la Twin était impressionnante, non pas tant pour les matériaux et les revêtements colorés des sièges, des portes et du tableau de bord qui étaient en vogue à l'époque, mais pour sa configuration assez spéciale. Le conducteur était assis en position centrale, tandis que derrière lui, la banquette arrière offrait de la place pour trois passagers.

Les héritières

Malgré une disposition mécanique intéressante, résolument futuriste pour l'époque, le prototype n'a jamais été produit et est actuellement exposé dans le sous-sol du musée Opel de Rüsselsheim, avec d'autres voitures de l'histoire de la marque allemande.

Entre-temps, l'idée d'un essieu arrière "indépendant" a évolué. De nouveaux concept-cars sont apparus récemment, comme le Renault Morphoz et l'Audi Skysphere, par exemple, qui permettent de faire varier l'empattement en allongeant la carrosserie pour offrir plus d'espace intérieur ou pour modifier l'aspect de la carrosserie.