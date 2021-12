Le chiffre fait froid dans le dos : 770 000. C'est le nombre de conducteurs et conductrices, en France, qui conduiraient alors qu'ils n'ont pas, ou qu'ils n'ont plus, le permis de conduire. Ces données de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) confirment que depuis une décennie, le nombre de conducteurs sans permis ne cesse d'augmenter !

Il suffit de regarder les chiffres des précédentes années pour s'en rendre compte : le nombre de délits de "défaut de permis" était de 111 844 en 2016, et de 123 219 en 2019. Une année 2019 qui a d'ailleurs marqué une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.

L'an dernier, en 2020, la proportion de conducteurs impliqués dans un accident mortel et n'ayant pas de document valide s'élevait à 6 %. Elle était de 3,5 % pour ceux qui étaient impliqués dans des accidents corporels.

Perdre son permis, c'est souvent perdre son emploi

Alors pourquoi autant de personnes en France roulent sans permis de conduire ? Il y a sans doute plusieurs raisons à ça. L'une des premières que l'on peut évoquer est la difficulté d'obtenir son précieux sésame pour pouvoir conduire. Entre le temps qu'il faut pour le passer, le prix, et parfois souvent les délais pour passer l'examen, certains préfèrent tout simplement s'affranchir de passer le permis de conduire.

Autre raison, et sans doute la plus courante : la peur de perdre son emploi. Comme l'explique Pierre Chasseray, le délégué général de l'association 40 Millions d'automobilistes, au Parisien, la répression accrue sur les routes, avec de plus en plus de radars et des limitations de vitesse en baisse, ce sont quelques 100 000 annulations de permis pour défaut de points" qui sont relevées.

Et nombreux sont les travailleurs qui ont la nécessité de prendre leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. S'ils perdent tous les points sur leur permis, il y a des chances qu'ils perdent leur emploi également. D'où le fait de continuer à prendre sa voiture et à essayer de passer entre les gouttes.

Quelles sanctions ?

Sauf que rouler sans permis de conduire, c'est bien plus que de ne plus avoir le "papier rose" dans sa poche : c'est un délit ! Un délit qui peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Sans compter sur le fait qu'en cas d'accident, vous n'êtes évidemment plus assuré. C'est forcément pour votre pomme. Et si c'est un accident grave et que vous êtes responsable, autant vous dire que vous pourriez avoir à le payer toute votre vie !