Karim Benzema n'aime pas que le foot, il a une autre passion dans la vie. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le footballeur français de 34 ans présente sa collection de voitures et revient plusieurs années en arrière pour se remémorer sa passion pour l'automobile qui a commencé enfant avec les voitures miniatures.

On apprend que sa première voiture de sport est une Mini Cooper S qu'il a achetée à un ami. À l'âge de 18 ans, alors qu'il jouait pour l'olympique lyonnais, il s'est offert une BMW M6 qui reste "son plus beau souvenir".

Il est aujourd'hui propriétaire de plusieurs voitures de sport et de collection, dont les Mercedes SLR McLaren, RS 4 (B7), GL 65 AMG et Bugatti Veyron Pur Sang produite à seulement cinq exemplaires (il ne resterait que deux exemplaires dans le monde dont celle de Benzema). En plus de ses six voitures de collection, Karim Benzema possède une Audi RS 6 Avant, un RS Q8 et une Bugatti Chiron que nous vous avons présentée par le passé (voir ci-dessous).

En ayant autant de voitures dans le garage, il est difficile de choisir un bolide chaque matin. Mais Benzema avoue que sa voiture de tous les jours est l'Audi RS 6 Avant, car elle est "rapide, puissante et confortable". C'est aussi l'une de ses voitures préférées.

La collection de voitures de Karim Benzema n'a rien à envier à celle de son ex-coéquipier, Cristiano Ronaldo, qui ne peut plus conduire ses voitures personnelles pour se rendre aux entrainements. Si Benzema possède deux Bugatti, Ronaldo est l'heureux propriétaire de la Bugatti Centodieci limitée à seulement 10 exemplaires.

Benzema ne l'avouera jamais, mais l'une de ses voitures de cœur reste la Citroën ZX, un pilier pour les jeunes de la génération 80, surtout dans sa version Volcane.