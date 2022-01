L'Europe se dirige vers l'arrêt des ventes de voitures à moteur à combustion interne d'ici 2035, comme le propose la Commission dans son plan "Fit for 55", mais certains membres du Parlement européen réclament déjà des étapes intermédiaires plus strictes (en plus d'une réduction de 55 % des émissions de CO 2 d'ici 2030).

C'est le cas de Jan Huitema, un député européen vert et responsable d'un rapport qui prouverait son point de vue. Sur la base de son analyse, M. Huitema a soumis à la commission de l'environnement du Parlement européen une proposition visant à compléter les réformes climatiques.

La roadmap de Jan Huitema

Selon plusieurs médias internationaux - comme Electrive, Bloomberg et Frankfurter Allgemeine Zeitung - Huitema a demandé une réduction des émissions de CO 2 des nouvelles voitures de 25 % en 2025, de 45 % en 2027 et de 75 % en 2030 (par rapport aux niveaux de 1990).

Moins de voitures ? Non !

Huitema a fait allusion à sa proposition dans une série de tweets, dans lesquels il a également expliqué les raisons : "Dans la loi européenne sur le climat, a-t-il écrit, nous avons décidé de réduire les émissions de CO 2 de 55 %. Les émissions provenant des transports jouent un rôle important, mais continuent d'augmenter, alors que le secteur doit être neutre en carbone d'ici 2050".

"Environ un cinquième des émissions de CO 2 en Europe provient du transport routier. 70 % pour les voitures et les camionnettes. La solution n'est pas de conduire moins, mais plus proprement", a-t-il poursuivi. "Au lieu de décourager les automobilistes avec, par exemple, une taxe européenne sur le CO 2 , bien que de manière différente, je me concentre sur l'innovation, notamment en stimulant le développement de voitures propres".

Ainsi, "en renforçant les normes de CO 2 , les constructeurs seraient encouragés à mettre au point des voitures plus propres, qui deviendraient par conséquent moins chères et plus rapidement disponibles sur le marché de l'occasion".

Certains disent déjà non

Cependant, il semble que certains collègues de Huitema à Strasbourg n'aient pas bien digéré sa proposition. C'est le cas de l'Allemand Jens Gieseke, vice-président de la commission des transports de l'UE, qui affirme que l'eurodéputé néerlandais est allé trop loin.