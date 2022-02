Barrett-Jackson a vendu la toute première Chevrolet Corvette Z06 millésime 2023 au détail, pour la somme ahurissante de 3,6 millions de dollars, l'équivalent de 3,2 millions d'euros au taux de change actuel. Il s'agit presque de la Corvette la plus chère vendue aux enchères, si ce n'est la Chevrolet Corvette L88 Coupé de 1967 qui a été vendue pour 3,85 millions de dollars en 2014.

L'enchère la plus forte pour cette Corvette Z06 VIN001 2023 est allée à Rick Hendrick, fondateur et PDG de Hendrick Companies. Hendrick a également été l'enchérisseur gagnant de la première Corvette Stingray à moteur central en 2020, avec un prix marteau de 3 millions de dollars.

L'intégralité du produit de cette vente est reversée à Operation Homefront, un organisme national à but non lucratif qui se consacre à la construction de familles militaires fortes, stables et sûres.

"Le produit de la vente de cette sensationnelle Corvette Z06 contribuera grandement à aider nos familles de militaires à surmonter leurs difficultés financières et à s'épanouir dans les communautés - nos communautés - qu'elles ont si durement protégées", a déclaré le brigadier général (retraité) John I. Pray Jr, président et directeur général d'Operation Homefront.

Cette Corvette Z06 2023 VIN 001 est équipée du pack Edition 70ème Anniversaire. Ce niveau de finition comprend des sièges bicolores spéciaux en cuir Ceramic avec des inserts en daim, un volant en daim et un ensemble spécial de bagages portant la marque de l'anniversaire.

De série, les Corvettes 70th Anniversary Edition sont équipées d'un set de roues unique avec des bords rouges et des bouchons centraux anniversaire, ainsi que d'étriers de frein rouges, d'une protection de pare-chocs arrière et d'un couvercle de coffre. Les voitures ont un accès exclusif à Carbon Flash Metallic ou à une toute nouvelle nuance de blanc appelée White Pearl Metallic Tri-Coat. Ce pack spécial est disponible pour les modèles Stingray en finition 3LT.

La nouvelle Corvette Z06 2023 est équipée d'un V8 LT6 de 5,5 litres à aspiration naturelle, avec double arbre à cames en tête et vilebrequin plat, qui atteint 8600 tours/minute. Il développe jusqu'à 680 chevaux (500 kilowatts) et un couple de 460 livres-pieds (623 Newton-mètres).