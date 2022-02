Volkswagen ne vend pas que des T-Cross, T-Roc, Taigo et Touareg. Ailleurs dans le monde, le constructeur allemand propose d'autres modèles non disponibles sur le marché européen. La Chine est le plus grand marché automobile mondial, là-bas, Volkswagen s'est associé à deux entreprises chinoises afin de créer deux coentreprises distinctes : VW-FAW et VW-SAIC.

Si nous évoquons en préambule le marché chinois, c'est parce que ce nouveau SUV ne sera vendu que dans l'Empire du Milieu, même si le prototype de développement que nous vous proposons de découvrir à travers ces photos espion a été aperçu en Suède.

Selon nos informations, ce nouveau modèle est le fruit de VW-FAW. Il s'agirait d'un véhicule dérivé du Talagon ; une autre Volkswagen non commercialisée chez nous. Il porterait le nom de Talagon X, et irait chercher les noises au Teramont X, un SUV légèrement coupé produit par la société VW-SAIC et dérivé du Teramont.

Pour l'heure, les informations à propos de ce nouveau modèle sont minces. On chuchote que le prétendu Talagon X repose sur la plateforme MQB, qu'il comporte cinq places et un grand espace de chargement dans le coffre. Sous le capot, on murmure la présence d'un moteur 2.0 L Turbo couplé à une boîte de vitesses automatiques à double embrayage à sept rapports (DSG 7). Cette nouveauté pourrait aussi recevoir un moteur V6 2.5 L de 295 ch disponible sur le VW-FAW Talagon.

VW Talagon X ? VW Talagon

A plus de 5,0 m de long, le Talagon X pourrait plaire aux clients chinois pour qui une voiture longue et imposante est encore synonyme de réussite sociale. C'est d'ailleurs pour cette raison que les constructeurs proposent des versions rallongées de leurs modèles. On pense notamment à la Peugeot 508 L, ou encore, à l'Audi A7 L.

L'imposant SUV de VW-FAW pourrait être présenté cette année à l'autre bout de la planète, nous tacherons bien entendu de vous le présenter en détail.