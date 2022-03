Cette semaine, Avtovaz a demandé à ses concessionnaires d'augmenter les prix des modèles Lada. Les modèles concernés par cette hausse sont les Xray, Vesta, Granta et Largus. En réalité, la hausse enregistrée est bien plus importante qu'annoncée par Avtovaz et que nous détaillons ci-dessous :

Lada Xray : + 40 000 roubles (348 €)

Lada Vesta : + 50 000 roubles (434 €)

Lada Granta : + 34 000 roubles (295 €)

Lada Largus : + 60 000 roubles (521 €)

Au moment de la rédaction de cet article, seules les Lada Niva et Lada Granta sont vendues à moins d'un million de roubles. Ces modèles sont respectivement affichés à 776 900 (6750 €) et 686 900 roubles (5967 €).

Le reste de la gamme a franchi la barre du million de roubles. Par exemple, la Lada Vesta de base coûte désormais 1 032 000 roubles (8965 €), la Cross en version noire - 2 074 900 roubles (18 025 €), le break - à partir de 1 124 900 roubles (9772 €), la version surélevée - à partir de 1 239 900 roubles (10 771 €), la Sport - à partir de 1 508 900 roubles (13 108 €). Dans tous les cas, l'augmentation s'est élevée à 170 000 roubles. C'est bien plus que ce qui était prévu.

La XRAY a été augmentée d'un minimum de 174 000 roubles et maintenant la variante de base est au prix de 1 009 900 roubles (8773 €), mais le haut de gamme a augmenté plus significativement - de 230 000 roubles à 1 152 900 roubles (10 015 €). La Lada Largus a vu son prix grimper de 247 000 roubles au lieu de 60 000 roubles, les prix commencent à partir de 1 076 900 roubles (9355 €) et atteignent 1 246 900 roubles (10 832 €) et plus.

Avtovaz ne donne pas de raisons, mais il est évident que ce saut soudain est dû à l'effondrement du rouble. Il est possible que le prix continue à être révisé si la situation du taux de change ne se stabilise pas.