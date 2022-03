Le marché automobile des voitures particulières neuves tire la gueule. Au mois de février dernier, il a enregistré une baisse de 13% par rapport au même mois de l'année 2021. C'est donc "la neuvième baisse mensuelle consécutive depuis juin 2021" affirme AAA Data.

En effet, l'expert en données a enregistré 115 386 immatriculations dans l'hexagone contre 132 637 en février 2021 et 172 438 en février 2019. Si l'on cumule les ventes depuis le début de cette année (soit deux mois), la baisse est de 15,7% par rapport à la même période de 2021 et 33,4% par rapport à 2019.

Ventes de voitures particulières neuves :

Février 2022 : 115 386

Février 2021 : 132 637

Février 2019 : 172 438

Alors que le prix du litre de carburant ne cesse d'augmenter à la pompe, les Français semblent peu à peu s'orienter vers les carburants alternatifs et les motorisations électrifiées. En effet, AAA Data précise que les ventes de voitures particulières neuves carburant au GPL et au bioéthanol ont augmenté.

Cette hausse est estimée à 88% pour le GPL. Les voitures électriques ne sont pas en reste puisque leurs ventes ont explosé à la hausse : + 60% en février 2022. L'essor des carburants alternatifs et des motorisations électrifiées se fait au détriment des motorisations essence et diesel qui ont enregistré une baisse respective de 24% et de 39%.

Données selon les motorisations

Essence : - 24%

Diesel : - 39%

Electrique : + 60%

GPL : + 88%

AAA Data précise que le marché de l'occasion "montre des signes de faiblesse" avec une baisse de 9,6% le mois dernier : 448 345 transactions. Comme toujours, les voitures âgées de plus de 10 ans rencontrent le plus de succès. Elles représentent 46% mais ont vu leurs ventes diminuer de 4,7%. Les voitures plus récentes (moins de 5 ans) ont quant à elles enregistré une baisse de 15%.

Les volumes selon les marques/groupes automobiles