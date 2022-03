Avec des millions de voitures fabriquées depuis des temps immémoriaux, il est impossible de ne pas voir de temps en temps des voitures abandonnées. Cette concession et cet atelier de carrosserie BMW abandonnés en Espagne n'abrite pas seulement quelques exemplaires, mais des dizaines et des dizaines sous une épaisse couche de poussière.

La concession et l'entrepôt BMW abandonnés sont situés à Tarragone en Espagne. Son propriétaire était un collectionneur de voitures, puis a décidé de stocker les véhicules sous un même toit lorsque le magasin a fermé il y a dix ans.

De toute évidence, les voitures ont été négligées, mais cette visite de 70 minutes effectuée par M539 Restorations nous permet de les observer de prés et de découvrir les joyaux qui se cachent loin des yeux du public. Le bâtiment est actuellement à vendre, y compris les voitures qui s'y trouvent. Mais il n'y a pas que des BMW. On y trouve des Alfa Romeo, des Lancia, des Jeep, des Citroën et des NSU, dont certaines sont particulièrement appréciées des amateurs de voitures.

Parmi les modèles populaires qui ont suscité des clameurs de la part des spectateurs de la vidéo figurent les BMW Série 3 E30. Les Alfa Romeo Alfetta et GTV6 ont également attiré l'attention, ce qui devrait susciter l'intérêt des collectionneurs de voitures européennes classiques.

Parmi les autres modèles notables, citons une M5 E28, une Série 8 850i (E31) et une 525td E34. Une 750i (E32) à moteur V12 (M70) se trouve également dans l'entrepôt poussiéreux, ce qui devrait constituer un projet de restauration intéressant pour ceux qui veulent plus de puissance.

Il y a deux façons de considérer les voitures abandonnées. L'une, qui résonnera chez la plupart des fans de voitures, serait un peu de déception car nous pensons que les voitures sont faites pour être conduites. Cependant, d'autres pourraient y voir une opportunité de leur redonner leur gloire d'antan. Que ce soit dans un but lucratif ou par simple affection profonde pour les automobiles, c'est à eux de décider.