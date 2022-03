Les clients Land Rover auraient un goût pour l'aventure plus prononcé. C'est pourquoi, le constructeur anglais du groupe Tata s'est allié avec Virgin Galactic afin de leur proposer un concours quelque peu insolite.

Non, Land Rover ne veut pas vous faire faire le tour du monde. Le constructeur regarde dans une autre direction, plus difficile d'accès pour le commun des mortels. En effet, la marque va envoyer en l'air, ou plutôt, dans l'espace, l'un de ses clients qui aura été tiré au sort.

"Virgin Galactic et Land Rover ont construit un partenariat solide ancré dans le fait de repousser les limites et d'atteindre l'inexploré", a déclaré Blair Rich, président et chef des affaires de Virgin Galactic. "Notre expérience des vols spatiaux est inégalée et nous sommes fiers de travailler avec Land Rover pour offrir ce voyage époustouflant à l'un de leurs précieux clients."

Pour participer, il faut impérativement résider aux Etats-Unis et rouler en Land Rover (les nouveaux clients sont admis). Une fois l'inscription effectuée, il est possible d'augmenter ses chances en parrainant des amis ou des membres de la famille par exemple. Le concours prendra fin le 20 juin 2022 et le nom du gagnant sera annoncé le 15 août prochain.

"Les propriétaires de Land Rover aiment l'aventure, et nous sommes heureux de leur offrir une chance de gagner la plus grande aventure du 21e siècle : un voyage unique dans l'espace avec Virgin Galactic", a déclaré Joe Eberhardt, président et chef de la direction de Jaguar Land Rover North America. "Land Rover et Virgin Galactic partagent un esprit d'innovation et d'exploration, et maintenant, ensemble, nous offrons à nos propriétaires l'aventure d'une vie."

D'autres prix - moins extraordinaires - sont prévus. En effet, dix gagnants seront tirés au sort et remporteront un cadeau d'une valeur allant de 500 € à 1000 €. Il peut s'agir d'accessoires inspirés des modèles Land Rover, des excursions, etc.