En septembre 2021, Porsche annonçait la création d'une ligne d'assemblage en Malaisie. Cette annonce a fait grand bruit, d'autant plus que la Malaisie est le premier pays non européen à accueillir une usine Porsche.

Les voitures assemblées dans cette usine sont destinées au marché asiatique, et si Porsche a décidé de produire quelques-uns de ses modèles en dehors des frontières européennes, c'est pour contourner les droits de douane. Jusqu'à présent, si un client malaisien souhaitait s'offrir une Porsche, il devait la payer au prix fort !

"Le nouveau site d'assemblage en Malaisie répond aux besoins spécifiques du marché et fonctionne parallèlement au réseau établi de sites de production de Porsche en Europe", a déclaré Albrecht Reimold, membre du conseil d'administration de Porsche pour la production et la logistique. "Il répond aux normes de qualité complètes définies par Porsche pour l'assemblage des voitures de sport Porsche."

Les premiers exemplaires du Porsche Cayenne malaisien sont sortis des chaînes de montage. On apprend que le prix de départ est fixé à partir de 550 000 Ringgit, soit 118 200 €. Ces Cayenne asiatiques sont donc un peu plus abordables que les modèles importés et facturés à partir de 665 000 Ringgit, soit 143 000 €.

Si les acheteurs pourront configurer leur SUV comme ils le souhaitent, ils ne pourront choisir que le moteur V6 essence 3,0 litres de 340 ch pour 450 Nm de couple. La puissance est envoyée aux quatre roues via une transmission automatique Tiptronic S à 8 rapports.

Lors d'une précédente déclaration, Porsche a fait savoir que son site de production malaisien ne sera pas important. Le constructeur allemand évoquait même un "projet modeste" en termes de taille et de capacité de production.

La construction de cette usine a débuté en décembre 2020. Elle est située dans l'usine d'assemblage déjà existante de Sime Darby Berhad ; une société locale spécialisée dans le négoce créée au début du 20e siècle. Les salariés de cette ligne d'assemblage sont tous malaisiens, ils ont préalablement été formés par Porsche.