Bugatti et Rimac dévoilent en partie le design des futures hypercars de l'alliance le jour de l'annonce de l'ouverture, à Berlin, du nouveau centre technologique du groupe, où seront étudiées et conçues les futures hypercars électriques.

En arrière-plan, deux concepts sont apparus sur une photo officielle, encore couverts, avec un style proche de celui des modèles actuels, mais avec un aérodynamisme beaucoup plus travaillé.

Un nouveau design

Pour la voiture la plus à gauche, il s'agit de la future Rimac 100 % électrique. Comme le montrent les formes qui émergent sous le drap bleu, la partie avant sera probablement basée sur le design de l'actuelle Nevera. Ses lignes devraient être taillées à la serpe, tandis que l'habitacle semble être reculé de quelques mètres.

La Bugatti cachée sous le tissu bleu, en revanche, semble avoir un design beaucoup plus épuré que la Chiron, avec une surface avant développée plus verticalement par rapport à la Rimac voisine, mais avec des optiques horizontaux. La prochaine Bugatti devrait aussi avoir le droit à ce liseré noir horizontale joignant les deux optiques, présenté avec le concept-car Bolide.

Comme l'a déclaré à plusieurs reprises Mate Rimac, le PDG de la marque, la nouvelle Bugatti sera équipée d'un groupe motopropulseur encore thermique, mais hautement électrifié. On ne sait pas encore de quel moteur il s'agira, mais il sera probablement créé de toutes pièces puisque le W16 8,0 litres quadri-turbo des Veyron et Chiron partira à la retraite.

Un nouveau hub et l'avenir de l'alliance

Le nouveau centre de design, basé à Berlin, sera une filiale à part entière du groupe et s'appellera Bugatti Rimac Gmbh. La supervision sera confiée au nouveau directeur du design de Bugatti-Rimac, Achim Anscheidt, et au directeur technique, Emilio Scervo. Les prochaines technologies électriques et leur application future au monde des hypercars y seront étudiées.

La production de Bugatti se poursuivra, comme aujourd'hui, à Molsheim en France. De même, les Rimac continueront à être produites dans l'usine historique de la marque à Zagreb.

Ce qui changera, en revanche, c'est le siège mondial du groupe, qui sera situé dans la capitale croate, dans le tout nouveau Rimac Campus de 100 000 m2, récemment construit grâce à un investissement de près de 200 millions d'euros.

Les centres de développement de Zagreb et de Berlin travailleront en étroite collaboration pour créer les futurs hypercars du groupe.

Mate Rimac, le PDG de Bugatti Rimac, a déclaré : "Bugatti Rimac GmbH est une nouvelle expansion passionnante de l'entreprise. Cette nouvelle filiale sera profondément impliquée dans de nombreux projets d'hypercars passionnants que nous sommes impatients de partager. Notre équipe s'agrandit chaque jour et Bugatti Rimac GmbH représente une opportunité pour les meilleurs du secteur de nous rejoindre, de démontrer leurs compétences et de faire partie d'une entreprise qui redéfinit l'hypercar."

Pourquoi Berlin

Dans son communiqué de presse, le groupe explique brièvement pourquoi il a choisi la capitale allemande pour la création de son nouveau centre d'ingénierie.

Selon la marque, Berlin est un véritable incubateur technologique depuis des décennies et représente l'excellence parmi les villes qui nourrissent les start-ups. C'est de la capitale allemande qu'ont émergé les visages actuels du design mondial au cours de la dernière décennie, et pas seulement dans le secteur automobile, et que sont nées certaines des plus importantes entreprises technologiques d'Europe, comme la Gigafactory de Tesla.

La ville était donc un choix presque évident pour une entreprise qui, du moins sur le papier, introduira de nombreuses innovations technologiques dans le secteur.

Achim Anscheidt, directeur du design de Bugatti Rimac, a déclaré : "Avec l'ouverture de notre nouveau siège à Berlin, nous nous préparons à faire évoluer l'histoire des deux marques vers de nouveaux horizons innovants, avec une nouvelle orientation du design qui reflétera la technologie d'électrification de pointe lancée par le groupe Rimac. Pour nous, il est de la plus haute importance de préserver l'ADN stylistique d'une Bugatti. L'identité de notre design continuera à être authentifiée par des formes qui suivront les performances des voitures. Avec les nouvelles technologies électrifiées, l'orientation de notre conception va changer par nécessité."