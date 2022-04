Mercedes-Benz lève le voile sur la nouvelle Classe T qui s'adresse avant tout aux familles et aux aventuriers à la recherche d'un maximum d'espace à bord de leur véhicule. Il s'agit certes d'un véhicule familial, mais la Classe T n'oublie pas pour autant d'arborer tout le langage stylistique des derniers modèles de la marque à l'étoile.

Ce modèle mise également sur la sécurité, le confort et la connectivité pour permettre à ses passagers de voyager dans de bonnes conditions. Il a beau porter fièrement le logo à l'étoile, son prix démarre à partir de 30 000 € pour la version équipée d'un moteur essence de 102 ch associé à une boîte manuelle.

Le modèle de présentation bénéficie d'une calandre chromée et de divers éléments peints de la même couleur que la carrosserie. On peut par exemple citer les poignées de porte, tout comme les coques de rétroviseurs. La Mercedes-Benz Classe T reçoit des jantes de 17" plutôt harmonieuses avec les dimensions extérieures compactes du véhicule.

En effet, dans sa version cinq places, la Classe T mesure moins de 4,5 mètres (4 498 mm) de long, 1,86 mètre de large (1 859 mm) et un peu plus de 1,80 m de haut (1 811 mm). Le volume de son coffre varie de 520 à 2 127 litres. À noter qu'une version à empattement long est déjà prévue. Elle pourra transporter jusqu'à sept personnes.

Pour faciliter la vie des passagers, le seuil de chargement du coffre a été abaissé à 56 cm, et des portes coulissantes de 1059 mm de haut et 614 mm de large sont présentes de chaque côté. Dans l'habitacle, on retrouve bien entendu le système d'infodivertissement MBUX avec son écran tactile de 7", une instrumentation analogique avec un écran couleur de 5,5" et un volant multifonction.

De série, la Classe T bénéficie des assistances au vent latéral, aux angles morts et au freinage d'urgence. De plus, elle reçoit le système de détection automatique des limitations de vitesse ainsi que l'assistant actif au conducteur avec maintien du véhicule dans la voie en option.

Sous le capot, plusieurs motorisations sont proposées. Au lancement, la Classe T peut embarquer un moteur diesel ou essence avec deux niveaux de puissance différents. Les deux moteurs diesel offrent 95 ch ou 116 ch, tandis que les moteurs essence développent au choix 102 ch (non disponible en France) ou 131 ch. De série, la Classe T est livrée avec la boîte manuelle à six rapports, mais il est possible d'opter pour la transmission à double embrayage à sept rapports pour les versions les plus puissantes.

Le cousin germanique au Renault Kangoo sera disponible à la commande à partir du 2 mai prochain. Les premières livraisons devraient intervenir au mois de juillet. Il sera produit à Maubeuge, là où sont produits les Renault Kangoo ainsi que les Nissan Townstar.