L'industrie automobile s'intéresse de très près aux métaverses et aux NFT. Dernièrement, Lamborghini a vendu le dernier exemplaire de son Aventador accompagné d'un unique NFT développé en collaboration avec les artistes Krista Kim et Steve Aoki et INVNT GROUP.

Aujourd'hui, c'est au tour de McLaren de se lancer. La marque de Woking annonce la création de MSO Lab, un espace exclusif dans le Web3 créé en collaboration avec InfiniteWorld. Il réunira les clients les plus fidèles de la marque ainsi qu'une série de modèles uniques au format NFT destiné aux collectionneurs numériques.

"Nous avons créé une nouvelle façon d’interagir avec les clients et les fans dans l’univers Web3. McLaren Special Operations est la division interne sur mesure de McLaren Automotive, il est donc tout à fait approprié que MSO LAB soit notre maison où nous collaborons dans le métaverse et repoussons les limites des possibilités et de la conception sans contraintes physiques", a déclaré Gareth Dunsmore, directeur marketing de McLaren.

Initié par McLaren Special Operations, le département dédié à la personnalisation des modèles, le MSO Lab sera accessible en priorité aux clients de la marque. Ils bénéficieront "d'avantages et de récompenses exclusifs". Ils pourront par exemple discuter entre-deux et même avec les cadres de la société de Woking ainsi qu'aux équipes MSO. Ce métaverse leur ouvre aussi la possibilité de visiter virtuellement le McLaren Technology Centre et de participer à des événements privés organisés par McLaren.

"Nous dévoilerons bientôt notre première collection Genesis de MSO LAB drop qui sera un ensemble de NFT ultra-limités et sur invitation uniquement pour présenter l'une des voitures les plus légendaires de notre histoire", a ajouté Gareth Dunsmore.

Pour le moment, McLaren n'a pas indiqué de date de lancement de son MSO Lab. Le constructeur ne précise pas non plus les modèles qui seront crées sous forme de NFT ni leur tarif. Nous savons simplement qu'ils seront limités, et qu'ils s'inspirent "des modèles les plus emblématiques de McLaren".