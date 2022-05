Avec la flambée des prix des carburants, le Superéthanol ou E85 séduit de plus en plus d'automobilistes. Au moment de la rédaction de cet article, le prix moyen d'un litre d'E85 est de 0,767 €, contre 2,055 €/l pour le SP98 et 1,801 €/l pour le Gazole d'après le site Carbu.com.

Bon nombre d'automobilistes se sont laissé tenter par le carburant le moins cher de France (avec le GPL) en installant des kits de conversion à l'éthanol dans leur véhicule. D'après une étude réalisée par NGC-Data et L'argus, au cours du premier trimestre 2022, la hausse des installations de kits de conversion atteint 700 % par rapport à la même période de 2021. Bien que cela semble spectaculaire, les volumes restent assez faibles puisque seulement seuls 9 220 véhicules particuliers ont été adaptés à l’éthanol depuis début 2022. Ce chiffre est à comparer avec les 13,9 millions de véhicules d'occasion échangés dans le même temps.

Cette étude révèle que les véhicules convertis à l'éthanol sont majoritairement assez âgés. En effet, Près d’1/3 des conversions ont été effectuées sur des modèles de plus de huit ans, et seulement 386 (sur 9220) sur des voitures de moins de deux ans.

Le classement des marques les plus souvent converties au Superéthanol est le suivant. Renault arrive en tête devant Peugeot et Citroën. Vient ensuite Dacia, Ford, Opel et Fiat. Volkswagen n'arrive qu'en huitième position, tout comme Toyota à la neuvième place. En revanche, il est à noter que les clients de marques premium ne s'intéressent que très peu aux boitiers éthanol. Audi se classement à la 16e position, BMW à la 18e et Mercedes-Benz à la 21e. Seulement 10 propriétaires Porsche ont sauté le pas au cours du premier trimestre 2022 (zéro en 2020 et 2021).

Le classement par marques :

Renault Peugeot Citroën Dacia Ford Opel Fiat Volkswagen Toyota

Sans surprise, le modèle le plus souvent converti à l'éthanol est la Renault Clio avec 734 conversions. Elle se place devant la Dacia Sandero et la Citroën C3. A la quatrième position, nous retrouvons la Renault Twingo puis la Peugeot 208. Cette étude révèle que le classement est largement dominé par les citadines, le premier SUV à apparaitre dans ce palmarès est le Renault Captur, il n'arrive qu'à la 10e place. Le première berline compacte est la Fiat Tipo que l'on retrouve à la 12e place.

Le classement par modèles :

Renault Clio Dacia Sandero Citroën C3 Renault Twingo Peugeot 208

Pour rappel, lors de l'installation d'un boitier éthanol homologué, il est obligatoire de réaliser une démarche administrative pour transformer sa carte grise. Cette étude se base donc sur les véhicules particuliers "qui ont vu leur carte grise transformée". Elle ne prend pas en compte les transformations faites de manière illégale.