Il est toujours plaisant de constater que certaines voitures, symboles du boom italien des années 1970, trouvent une nouvelle vie improbable, comme la Fiat 126 créée par le préparateur polonais JDM Serwis. La bicorps italienne se marie avec un magnifique moteur boxer d'origine Subaru.

Le cœur d'une Subaru, mais pas seulement

Pour transformer la Fiat 126 en voiture de course, le préparateur a littéralement vidé la voiture pour faire de la place au boxer Subaru EJ22, le même que celui des Impreza et Legacy des années 1990. Le collecteur d'échappement a été emprunté à une Impreza STi du début du millénaire, l'échangeur à une WRX et les injecteurs à une Impreza-G. Un kit turbo provenant d'un Subaru Forester S-Turbo complète le tout.

La boîte de vitesses manuelle à 5 rapports est issue d'une Skoda 130. Le système de freinage est tiré de la Fiat Seicento, tandis que les amortisseurs sont des Bilstein B6 et les jantes de 13 pouces proviennent d'une BMW E21. Pour l'instant, le projet est "achevé à 98 %", comme l'admet JDM Serwis. Le préparateur est en train de régler les derniers détails concernant l'ECU et entame les premiers essais routiers.

Fiat 126 Polski, l'histoire

La Fiat 126 est non seulement le symbole, après la 500, de la révolution automobile italienne, mais elle a également joué un rôle de premier plan dans de nombreux pays d'Europe de l'Est. En effet, entre 1973 et 2000, la société turinoise a produit en Pologne la Fiat 126 Polski, véritable voiture économique du pays. L'évolution de la bicorps est passée davantage par les moteurs que par la carrosserie : du moteur bicylindre original de 594 cm3 aux 702 cm3 des dernières années de production.

L'exemplaire créé par JDM Serwis se vengera certainement des mauvaises performances des originaux, en essayant de doubler des voitures beaucoup plus emblématiques dans les courses de Dragsters.