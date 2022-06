"Les adultes ne sont que de grands enfants qui se prennent au sérieux" - Patrice GODINO.

Si un jour vous avez rêvé de passer une nuit dans la Mystery Machine de Scooby-Doo, ce rêve est désormais possible grâce à Airbnb et à Matthew Lillard, l'homme qui incarne Sammy depuis 2002.

Les personnes qui souhaitaient séjourner dans le célèbre van vert pouvaient réserver l'une des trois nuits (les 24, 25 et 26 juin) pour seulement 20 dollars en l'honneur du 20e anniversaire du film. Les quelques chanceux ayant pu réserver une nuit ont été reçus virtuellement par Matthew Lillard.

Tout est fait pour replonger les convives dans les années 2000, à commencer par des objets très spécifiques de cette époque dont un lecteur CD portable pour écouter l'album de Sugar Ray. Au diner, tous les aliments préférés de Scooby et de Sammy étaient proposés dont les hamburgers à l'aubergine ainsi que les hot-dogs. Pour les plonger encore plus dans le passé, l'hôte y a placé des jeux mystères et des vidéos des aventures de Scooby-Doo avec "popcorn et autres friandises inclus".

"J’incarne Sammy depuis l’adaptation cinématographique en 2002, et il m’habite depuis lors", a déclaré Matthew Lillard. "Je suis impatient d’accueillir des voyageurs dans le monde de la bande de Mystery Inc. en tant qu’hôte sur Airbnb et de leur offrir des vacances d’été qu’ils n’oublieront jamais… monstres non compris !"

Pour réserver ce van, il fallait se trouver en Californie du Sud. Sur la page dédiée à la réservation de la Mystery Machine, aucune nouvelle date de réservation n'est prévue pour le moment. On peut donc dire que les trois clients ayant pu réserver aux dates précédemment indiquées ont eu beaucoup de chance. Airbnb propose d'autres logements atypiques dont une soucoupe volant ou même une pomme de terre géante.