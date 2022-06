La guerre entre les sportives électriques continue. Tesla Roadster, Rimac Nevera, Lotus Evija, Pininfarina Battista... Elles sont de plus en plus nombreuses, et il faudra bientôt compter sur un nouveau modèle avec la Drako Dragon, une supercar 100 % électrique de 2000 ch.

Fort de l'expérience acquise avec la supercar GTE, le constructeur américain a placé la barre plus haut avec la Dragon, qui sera dévoilée plus en détail d'ici la fin de l'année.

Une Américaine avec de l'ADN italien

En attendant d'en savoir plus sur le design et le véritable potentiel de la voiture, Drako a publié une nouvelle série de teasers concernant sa Dragon.

Créée par le designer Lowie Vermeersch et les designers italiens de l'entreprise GranStudio (les mêmes designers que la GTE et la Lightyear One), la berline électrique joue la carte de l'agressivité grâce à des optiques verticales, une calandre béante et une chute de pavillon prononcée qui donne l'impression d'avoir affaire à un coupé.

Dotée de portes papillon, la Dragon est un peu plus consensuelle au niveau de sa face arrière. En plus des optiques futuristes à effet tridimensionnel, on peut voir de grandes ouvertures au niveau des flancs pour maximiser l'aérodynamisme et apporter de l'appui à haute vitesse.

Les photos dévoilée ne montrent pas l'habitacle, mais Drako évoque un haut niveau d'habitabilité d'une ambiance extrêmement luxueuse.

Les chiffres pour battre Tesla et Rimac

Les chiffres annoncés par Drako sont impressionnants. La firme américaine annonce que sa berline est équipée d'un groupe motopropulseur DriveOS composé de quatre moteurs électriques pour un total de plus de 2000 ch, ce qui lui permet de dépasser une vitesse de pointe de 320 km/h, d'abattre le 0 à 100 km/h en 1,9 seconde et de parcourir un 400 mètres départ-arrêté en 9 secondes.

En revanche, nous n'avons eu aucun détail concernant la batterie, l'autonomie et la recharge. Si les performances se confirment, la Dragon pourrait se placer au même niveau la Tesla Model S Plaid et la Rimac Nevera, deux voitures électriques également capables d'accélérer de 0 à 100 km/h en 1,9 seconde.

Par rapport à la concurrence, Drako annonce que le prix sera "compétitif". On s'attend donc à un prix catalogue tournant autour de 140 000 euros, soit plus ou moins le même prix que la Tesla Model S Plaid.