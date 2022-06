Les vacances scolaires de l'été 2022 n'ont pas encore officiellement débuté (le vendredi 8 juillet) que déjà il y aura beaucoup de monde sur la route dès ce premier week-end de juillet. En effet, les vacanciers qui ne sont tenus à aucune obligation scolaire prendront déjà le chemin des vacances pour essayer de profiter de la moindre fréquentation en attendant la semaine suivante.

Viendront peut-être s'ajouter nos voisins pour qui les vacances d'été débutent déjà, ce qui est le cas de la Belgique. Autant dire que Bison Futé hisse déjà le drapeau ORANGE au niveau national pour les vendredi 1er et samedi 2 juillet. Voire même du ROUGE pour l'Île-de-France ce vendredi. Si vous avez prévu de prendre la route, voici dans le détail ce qui vous attend.

Vendredi 1er Juillet : ORANGE et ROUGE

Comme déjà évoqué un peu plus haut, ce vendredi 1er juillet 2022 est classé ORANGE sur l'ensemble du territoire, et même ROUGE en Île-de-France. Il est ainsi conseillé par Bison Futé de la quitter ou de la traverser avant 12h.

De manière générale, il est conseillé d'éviter de quitter les métropoles et leur périphérie entre 14h et 19h. Dans la mesure du possible, éviter l'autoroute A10 entre Orléans et Poitiers de 8h à 19h, l'A63 entre Bordeaux et Bayonne de 16h à 19h, l'A7 entre Lyon et Orange de 11h à 20h et entre Orange et Marseille de 13h à 19h. De même pour l'A8 entre Aix-en-Provence et Fréjus de 14h à 20h et entre Cannes et l'Italie de 6h à 22h. Enfin évitez l'A43 entre Lyon et Chambéry de 17h à 19h.

Dans le sens des retours, Bison Futé voit ORANGE sur tout l'arc méditerranéen et conseille d'éviter l'autoroute A7 entre Marseille et Orange de 14h à 20h, et l'A8 entre l'Italie et Fréjus de 15h à 19h.

Samedi 2 juillet : ORANGE

Le samedi 2 juillet 2022 quant à lui reste ORANGE dans toute la France dans le sens des départs.

De manière générale, il est conseillé de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 8h, et les métropoles et leur périphérie avant 10h.

Bison Futé conseille également dans la mesure du possible d'éviter l'A13 entre Paris et Rouen de 10h à 17h et entre Rouen et Caen de 10h à 13h, l'A10 entre Orléans et Poitiers de 9h à 15h, l'A6 entre Beaune et Mâcon de 8h à 12h, l'A7 entre Lyon et Orange de 8h à 19h et entre Orange et Marseille de 10h à 18h, et l'A8 entre Cannes et l'Italie de 9h à 20h.

Rien à signaler dans le sens des retours, Bison Futé voit vert.

Dimanche 3 juillet : VERT et ORANGE

Si le calme revient dimanche 3 juillet 2022 avec du VERT sur presque tout le territoire, Bison Futé voit quand même ORANGE dans le Sud Est.

Il est ainsi conseillé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 11h à 20h.

Pour en savoir plus et rester informé du trafic en temps réel, vous pouvez télécharger l'application Bison Futé sur votre smartphone.