Après le lancement du nouveau X1, BMW passe à l'étape suivante. Le X3 est dans les starting-blocks et sera probablement présenté dans plusieurs mois. On nous chuchote à l'oreille que son lancement est prévu en 2024. En attendant de le découvrir au grand jour, les premiers prototypes ont pris la route sous les objectifs des photographes espion.

Ces clichés ont permis à notre illustrateur d'imaginer le design du tout nouveau BMW X3, qui comme vous pouvez le voir, ressemble à son petit frère à bien des égards. Son regard froncé et son bouclier avant acéré montrent que cette génération se veut plus sportive que la précédente. Le constructeur de Munich est en train d'opérer un changement stylistique sur toute sa gamme de véhicules. Nous l'avons vu avec la nouvelle BMW Série 2, en passant par le concept XM et cela se poursuit avec les X1 et X3.

Bien que cela ne saute pas aux yeux, la nouvelle génération du X3 sera un peu plus grande que la précédente. Comme d'habitude, cela permettra d'offrir plus d'espace aux passagers. Son intérieur sera différent du précédent. Bien qu'aucune photo de son habitacle n'ait encore fuité sur internet, on peut imaginer que les designers se sont inspirés de l'habitacle de la BMW iX avec son écran incurvé.

Il est également trop tôt pour connaître précisément les moteurs disponibles. Nous pensons que cette génération bénéficiera de moteurs essence et diesel sous forme micro-hybridée. Une version hybride rechargeable pourrait également arriver tout comme la déclinaison 100 % électrique que nous connaissons désormais très bien sous la dénomination iX3. Elle pourrait recevoir de nouveaux moteurs et une nouvelle batterie afin que le SUV puisse parcourir plus de kilomètres que le précédent en une seule recharge.

Les amateurs de voiture de sport seront servis avec la BMW X3 M. Elle sera probablement reconduite lors des prochaines années avec son moteur de 6-cylindres en ligne.