En 2004, les relations entre Alfa Romeo et Italdesign sont au beau fixe : le centre de style de Giorgetto Giugiaro vient de signer le restylage de la 156, qui sera suivie de la 159 et de la Brera. Des modèles qui, avec le recul, ne sont peut-être pas les Alfa les plus réussies sur le plan technique, mais qui sont très appréciées pour leur style.

C'est dans ce climat d'enthousiasme que l'atelier Moncalieri tente de jouer l'as en proposant son idée d'un vaisseau amiral qui pourrait remplacer une 166 alors en fin de carrière. Et c'est au Salon de l'automobile de Genève au printemps qu'il a présenté le concept Visconti, construit en interne mais avec l'approbation de l'entreprise.

Grande, sportive et "prête"

La Visconti, ainsi nommée en hommage à la famille Visconti dont le blason avec le célèbre "biscione" (serpent) est la marque de fabrique de la firme d'Arese depuis plus d'un siècle, surprend tout le monde : longue de près de cinq mètres, large de 1,90 mètre et haute de près de 1,50 mètre, elle présente un intérieur volumineux avec un capot très incliné et, surtout, une poupe fuyante, un motif déjà vu sur d'autres prototypes Italdesign, comme la Bugatti EB218, qui lui donne l'apparence d'une berline-coupé, un genre destiné à devenir populaire peu après.

L'idée était d'inventer une nouvelle idée de luxe dynamique, avec un intérieur spacieux mais des lignes musclées et élégantes en même temps. Même si le confort n'était que pure spéculation car ce premier concept n'a jamais montré son intérieur. D'ailleurs, vu les fenêtres sombres, peut-être l'intérieur n'a-t-il jamais été dessiné.

D'autre part, la carrosserie et la partie avant étaient déjà conçues en fonction des tests de sécurité. On peut donc en déduire que la Visconti préfigurait déjà étroitement une voiture destinée à être produite en série. Mais après l'arrêt de la 166 en 2007, Alfa Romeo n'a jamais plus eu de vaisseau-amiral, même s'il existait une base prévue à cet effet.

En effet, la Visconti était basée sur la plate-forme Premium qu'Alfa Romeo et General Motors, alliés à l'époque, avaient conçue pour des berlines de classe supérieure, mais qui s'est avérée trop chère et trop lourde, bien qu'Alfa l'ait quand même utilisée dans des versions raccourcies pour les 159 et Brera mentionnées précédemment.

Pour le concept, en effet, on annonce également un système mécanique que l'on retrouvera plus tard sur ces deux modèles : une transmission permanente à quatre roues motrices confiée à un différentiel central Tosen C (également introduit en cette année 2004 avec la 156 Crosswagon) et un moteur V6 3.2 à injection directe d'origine GM pour l'occasion en version biturbo, d'une puissance de plus de 400 ch, accouplé à une boîte séquentielle à six rapports.