Chaque année au mois d'août, le concours d'élégance de Pebble Beach attire les plus riches collectionneurs du monde entier, et la vente aux enchères qui en découle et organisée par RM Sotheby's en fait rêver plus d'un.

L'édition 2022 ne fera certainement pas exception à la règle, et parmi les magnifiques voitures de collection mises aux enchères en Californie, certaines méritent une attention toute particulière. Les voitures présentées ci-dessous ont une valeur estimée à au moins 10 millions de dollars (9,8 millions d'euros).

Hispano-Suiza H6C 'Tulipwood' Torpedo (1924)

8 à 12 millions de dollars

Quelle est l'Hispano-Suiza la plus célèbre ? L'Hispano-Suiza H6C Tulipwood Torpedo de Nieuport-Astra. Commandée par André Dubonnet, un aviateur, athlète, pilote de course et inventeur français, elle a participé à la Targa Florio et à la Coppa Florio de 1924, terminant respectivement sixième et cinquième au classement général.

Sa carrosserie en acajou clair en fait un véritable chef-d'œuvre d'artisanat. Pendant près d'un siècle, elle a fait partie de célèbres collections privées et a également été le sujet d'œuvres d'art.

Mercedes-Benz 540 K Special Roadster (1937)

9 à 12 millions de dollars

Mercedes-Benz 540 K Special Roadster par Sindelfingen : c'est la voiture à laquelle les amateurs pensent lorsqu'ils rêvent de l'emblématique 540 K Special Roadster. Elle possède de grandes ailes flamboyantes et subtilement moletées, des portes qui s'incurvent vers l'arrière, ainsi qu'un toit ouvrant niché dans la partie arrière. Il s'agit d'un modèle exceptionnel né dans les années 1930, et quand on sait qu'il ne reste que trois exemplaires originaux dans le monde, le prix peut paraître justifié.

L'histoire de cet exemplaire est particulièrement longue. Pour la résumer rapidement, sachez qu'elle a appartenu au roi d'Afghanistan en 1937, et qu'après un long voyage de Paris à Londres, elle est arrivée aux États-Unis dans les années 1950. Son état de conservation est absolument exceptionnel.

Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Coupé (1938)

9 à 11 millions de dollars

Cette Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Coupé est unique au monde. Sur les 11 exemplaires fabriqués, il est le seul à avoir été commandé dans le but de courir en compétition. Exquisément conçue dans le style Art déco par les célèbres carrossiers parisiens Figoni et Falaschi, elle a participé aux 24 Heures du Mans en 1939, pilotée par Phillipe Régnier de Massa et Norbert-Jean Mahé.

Bloquée en Allemagne de l'Est pendant près de 50 ans, cette Talbot a été "libérée" en 1989 et restaurée par la suite. En 2010, elle a remporté le Trophée BMW Group - Best of Show au Concours d'Élégance de la Villa d'Este. L'année d'après, ce modèle a aussi remporté le prix Louis Vuitton Classic Concours.

Ferrari 500 TRC Spider by Scaglietti (1957)

8 à 10 millions de dollars

Largement considérée comme l'une des plus belles Ferrari jamais créées, cette 500 TRC Spider by Scaglietti a un curriculum vitae émaillé de succès sportifs. Il s'agit du 18ème exemplaire sur seulement 19 construits et il a participé aux 24 Heures du Mans en 1957 avec Richie Ginther et François Picard ; cet exemplaire a ensuite remporté 12 victoires globales ou de classe avec Gaston Andrey à son volant lors des championnats 1958 et 1959.

Sa carrière en compétition est exceptionnellement longue et couronnée de succès, avec au moins 30 départs entre 1957 et 1963 et 18 podiums. Pour elle, les portes des Mille Miglia Storica ou du Mans Classic sont grandes ouvertes.

Maserati 450S by Fantuzzi (1958)

9 à 11 millions de dollars

Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, aucun constructeur n'a peut-être construit de voitures aussi rapides et belles que Maserati. La société modénaise, sous la direction d'Adolfo Orsi, a créé des modèles légendaires : des Spider A6GCS aux coupés A6G/54, en passant par les puissantes 200S et 300S.

Cette Maserati 450S by Fantuzzi a une histoire bien a part : elle est le neuvième exemplaire des dix qui ont été construits et a été commandée et livrée personnellement par Carroll Shelby. Elle a bénéficié d'une restauration complète dans les années 1990 et a déjà été exposée au Concours d'Élégance de Palm Beach et au Concours d'Élégance d'Amelia Island.

La Ferrari à ne pas manquer

Après ce tour d'horizon de rêve, difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir encore un modèle au-dessus du lot. Pourtant, lors de la même vente aux enchères, on retrouve une Ferrari 410 Sport Spider de 1955 by Scaglietti qui promet de battre tous les records. Sa valorisation est estimée entre 25 et 30 millions de dollars. Elle a été pilotée par Juan Manuel Fangio en 1956. Elle a également fait quelques podiums avec un certain Carroll Shelby.

Elle possède le moteur, le châssis et la carrosserie d'origine et est l'un des rares modèles Ferrari dont la carrosserie a été conçue par Sergio Scaglietti. Sur le réservoir (original), Shelby lui-même a écrit : "M. Ferrari m'a dit que c'était la meilleure Ferrari qu'il ait jamais construite".