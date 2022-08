Mercedes-AMG ne vend pas que des voitures. il propose depuis peu aux membres du "Private Lounge" de s'offrir une chaise de bureau inspirée des sièges de ses voitures. Cette AMG Office Chair a un dossier et une assise recouverts de similicuir Artico. On retrouve également de la microfibre Dinamica identique aux tissus que l'on retrouve à bord des AMG.

Sur son site internet, la marque d'Affalterbach précise que les accoudoirs sont réglables en hauteur et en largeur, et qu'il existe même des repose-jambes extensibles. Mercedes-AMG réserve les 50 premiers exemplaires de sa chaise aux membres de son "salon privé", nous pouvons imaginer qu'elle sera plus tard vendue au grand public à un prix inconnu pour le moment.

"Ses origines sont indéniables : Les badges AMG dans les dossiers, les lignes rouges incurvées et la forme familière soulignent son caractère sportif, tandis que le revêtement en cuir artificiel ARTICO complète l'aspect général luxueux. Non seulement belle, mais aussi fonctionnelle : La position assise est stable, ergonomique et lutte contre la fatigue grâce aux renforts latéraux prononcés et à une surface d'assise confortable - que ce soit pour les longs trajets ou les journées au bureau", peut-on lire sur la page de présentation du produit.

Mercedes-AMG n'est certainement pas le premier constructeur automobile à proposer des chaises de bureau inspirées de ses modèles. Porsche et BMW l'ont fait bien avant lui.

Le constructeur de Munich semble disposer de la chaise de bureau la plus élaborée. Le Rival Rig est capable de s'adapter automatiquement à la morphologie de la personne, et dispose même d'un système de climatisation et de chauffage qui ajuste en permanence la température grâce à des capteurs.

Cela dit, et contrairement à Mercedes-AMG qui commercialise bel et bien sa chaise de bureau, celui de BMW n'est qu'un prototype qui n'est pas disponible pour le moment. Ce pourrait être la chaise gaming du futur, parfaite pour passer des heures à jouer à ses jeux vidéo préférés, ou travailler sans ressentir de fatigue.