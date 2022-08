En seulement quelques années, TikTok a beaucoup gagné en popularité. Avec plus de 900 millions d'utilisateurs actifs dans le monde et près d'un million de nouveaux utilisateurs par jour, le réseau social chinois a de quoi inquiéter Instagram qui tente de contrer la croissance de son concurrent à coups de mises à jour.

Le monde automobile n'est pas étranger à TikTok. On y retrouve des millions - voire des milliards - de vidéos au sujet de l'automobile. L'assureur Confused a tenté de savoir quelles sont les marques automobiles les plus populaires sur TikTok, et de dresser le classement des modèles les plus appréciés.

"TikTok a pris d'assaut l'industrie automobile, avec des milliers de vidéos liées aux voitures vues chaque jour. Les utilisateurs peuvent être vus en train de présenter n'importe quoi, des nouvelles voitures sur le marché aux conseils de lavage de voiture, suscitant l'intérêt des amateurs de voitures du monde entier !, a décalré Alex Kindred, expert en assurance automobile chez Confused.

Avec 49,2 milliards de vues, BMW arrive en tête du classement devant son concurrent Mercedes-Benz qui "ne comptabilise que" 27,1 milliards de vues. Les deux marques allemandes sont suivies par Audi et Honda qui cumulent chacun 20,4 milliards de vues.

Ford Maverick

Ford Mustang Toyota Supra

L'étude montre que le Ford Maverick, modèle non disponible en Europe, est la voiture la plus populaire de TikTok. Avec 10,9 milliards de vues, le pick-up américain est devant la Ford Mustang qui enregistre 10,7 milliards de vues. On retrouve à la troisième place la légendaire Toyota Supra avec 9,4 milliards de vues.

Enfin, les influenceurs les plus célèbres sont Daniel Mac, Supercar Blondie et Dima Gordey. L'homme et sa célèbre question : "Excusez-moi, j'aime votre voiture, que faites-vous dans la vie ?" affiche 12,6 millions d'abonnés. L'australienne Alex Hirschi désormais installée à Dubai compte 10,6 millions d'abonnés, c'est 5 millions de plus que Dima Gordey.