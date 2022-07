Bien avant que l'entité Mercedes-AMG soit créée et qu'elle appartienne directement à Mercedes-Benz, AMG était un préparateur indépendant spécialisé dans la préparation de modèles de la firme étoilée.

Et parmi les quelques modèles modifiés qui ont marqué l'histoire d'AMG, il y a eu la Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupé produite à seulement 30 exemplaires. Et aujourd'hui, l'un de ces 30 modèles est disponible à la vente en Amérique du Nord.

Avec un V8 de 385 ch

Même si AMG n'était qu'un préparateur à l'époque, l'entreprise ne s'était pas contenté d'ajouter quelques pièces supplémentaires et une cartographie moteur pour en faire un modèle à part. La Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupé a eu le droit à un gros V8 5,5 litres en lieu et place de son bloc 3,0 litres d'origine.

Le V8, d'origine Mercedes-Benz, a été revu par AMG et sa cylindrée a été portée à 6,0 litres. Le moteur a eu le droit à quelques modifications, avec notamment un nouvel arbre à cames et quatre soupapes par cylindres. Au final, la Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupé développait 385 ch et pas moins de 564 Nm de couple.

Un modèle restauré en 2021

Comme vous pouvez le constater sur les photos, l'exemplaire à vendre est très propre et semble avoir récemment quitter les chaînes d'assemblage, en témoigne notamment le compartiment moteur qui est absolument impeccable. L'habitacle n'est pas en reste et est quasiment comme neuf.

La voiture totalise 19 417 miles, soit l'équivalent d'environ 31 300 km. Elle a été stockée pendant environ 15 ans sans rouler, avant d'être remise en état l'année dernière.

Comme énoncé plus haut, on estime qu'environ 30 Hammer AMG ont été produites dans le monde. Cet exemplaire a été conçu aux États-Unis spécifiquement pour le marché américain. Sur les 13 voitures construites pour l'Amérique du Nord, seulement cinq coupés ont été fabriqués pour les États-Unis.

La maison d'enchères, The MB Market, précise que c'est la "première fois qu'un modèle Hammer AMG est proposé à la vente via une vente aux enchères basée aux États-Unis ou sur toute plateforme d'enchères en ligne dans le monde". À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'offre la plus importante est de 275 000 dollars, soit environ 269 000 euros. Il reste encore quelques jours avant la fin des enchères, et nul doute que le prix devrait encore s'envoler d'ici là.