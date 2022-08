La Nissan GT-R semble proche de la retraite, surtout après son retrait des marchés européen et australien. Les artistes Roman Miah et Avante Design imaginent comment le coupé sportif pourrait évoluer à l'avenir en se penchant sur le passé du véhicule. Voici une interprétation de la R36.

La partie avant ressemble fortement à l'apparence "carrée" de la Skyline GT-R de la génération R34. Le style modernisé comprend des bandes horizontales à LED sur la partie extérieure des phares et sur le bouclier inférieur. La calandre supérieure est assez étroite, mais il y a une entrée beaucoup plus grande en dessous.

Le capot est doté d'une écope à l'arrière et de conduits NACA près du pare-brise. La forme générale s'affaisse à l'extrémité du nez. Ce look s'apparente davantage à celui de la GT-R actuelle qu'à celui, plus plat, du modèle R34.

De profil, on peut voir les similitudes avec la GT-R actuelle. La ligne de toit angulaire, la ligne d'épaule fortement plissée et les élargisseurs d'ailes arrière angulaires proviennent de ce modèle. Le toit est doté d'un subtil aileron, et une grande aile se fixe sur la plage arrière.

À l'arrière, les feux arrière circulaires sont une marque de fabrique de la GT-R. Dans cette interprétation, il n'y a pas d'éclairage au centre, ce qui les fait ressembler un peu à des sorties d'échappement.

La GT-R actuelle a fait ses débuts aux États-Unis en 2008-2009. Nissan a progressivement amélioré le modèle en augmentant la puissance du V6 biturbo de 3,8 litres. Le chiffre a commencé à 480 chevaux et a atteint 600 chevaux dans la Nismo. La GT-R50 en série limitée développe 710 chevaux.

Nissan affirme qu'une nouvelle génération de GT-R est en cours de développement, mais la société n'indique pas quand ce véhicule arrivera. Les rumeurs indiquent qu'elle sera soit fortement électrifiée, soit entièrement électrique. Tout le reste est un mystère. Il n'y a même pas de photos espion pour spéculer.