Aventurez-vous à une quarantaine de kilomètres au nord de Little Rock, en Arkansas, et vous tomberez sur une petite ville appelée Menifee. Et nous voulons dire petite ville, car sa population ne comptait que 274 résidents selon les dernières données du recensement américain de 2020. C'est là que la police locale ne peut plus dresser de contraventions pour excès de vitesse pendant une année entière. Apparemment, ils en ont déjà mis trop.

De combien de contraventions parlons-nous ? Un rapport de THV11 news à Little Rock ne confirme pas un total spécifique, mais le média a reçu une liste de l'activité de contravention des agents pour le département de police de Menifee remontant à 2018. La liste est présentée dans la vidéo en haut de cet article, révèle le nombre de contraventions écrites par des agents, y compris 771 citations d'une seule personne dans cette période de 4,5 ans. Nous ne savons pas s'il y a des données supplémentaires au-delà de cette page, mais en additionnant simplement ces chiffres, on obtient 2318 contraventions du 1er janvier 2018 au 24 août 2022.

Par conséquent, Menifee a tiré un bon nombre de revenus générés par les contraventions. THV11 rapporte qu'un audit de la ville en 2020 a révélé que plus de 120 000 dollars provenaient des contraventions, ce qui représentait près de 50 % des revenus de Menifee. Pendant ce temps, l'Arkansas a apparemment une loi décourageant les pièges à vitesse, stipulant que les contraventions ne peuvent représenter que 30 % des recettes totales d'une ville. D'où l'interdiction des contraventions...

On en parle de l'ironie de la situation ? C'est en effet désormais la police de Menifee qui se fait arrêter pour avoir dépassé de près du double la limite (de contraventions, pas de vitesse) autorisée !

Selon THV11, le maire de Menifee affirme avoir demandé au chef de la police de ne pas dresser de contraventions pour tout dépassement de moins de 10 mph (16 km/h) de la limite de vitesse, mais la police le faisait quand même. Pendant ce temps, le chef de la police dit que l'audit de 2020 a inclus l'argent collecté sur les anciennes cotisations et les frais des années précédentes, ce qui donne l'impression que plus de revenus ont été générés en 2020.

Quoi qu'il en soit, la police locale de cette petite ville n'est plus autorisée à dresser des contraventions pour excès de vitesse. Cependant, ne pensez pas que c'est le nouvel eldorado de la vitesse pour autant. Si la police locale n'est plus autorisée à verbaliser les automobilistes, les agents du comté et de l'État sont toujours en service.