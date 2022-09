JCB Dieselmax, la voiture diesel la plus rapide de l'histoire

Une voiture diesel plus rapide qu'une Bugatti Chiron ? Elle existe, mais ce n'est pas une hypercar comme toutes les "autres". La JCB Dieselmax est unique au monde et son design fait plus penser à un missile qu'à une véritable voiture.

Conçu pour atteindre 560 km/h, cet étrange prototype détient le record de la voiture diesel la plus rapide du monde.

Un missile de 1 500 ch

Le projet a été lancé en 2006 et a donné naissance à un véhicule propulsé par deux moteurs 5,0 litres quatre cylindres de 750 ch chacun, l'un situé à l'avant et l'autre à l'arrière. Chaque moteur possédait un régime limité à 3 800 tr/min, était équipé d'un turbocompresseur et de deux systèmes de refroidissement.

Aujourd'hui, une voiture de 1 500 ch n'est plus forcément considéré comme quelque chose d'exceptionnel, même si elle ferait partie bien évidemment de l'univers des hypercars. Pour vous donner quelques exemples, la Chiron développe 1 600 ch, la Hennessey Venom F5 plus de 1 800 ch et la Rimac Nevera 1 914 ch. En réalité, c'est l'aérodynamisme qui a fait de la JCB Dieselmax un modèle un peu spécial.

La Dieselmax pouvait se targuer d'un Cx de 0,147, bien inférieur au 0,20 de la Mercedes EQS, l'une des voitures de série au Cx le plus bas au monde.

Un long chemin avant d'atteindre le record

Le premier essai "sur route" de la Dieselmax a eu lieu le 30 juillet 2006, lorsque la voiture a atteint 320 km/h. Dans les jours qui ont suivi, l'équipe d'ingénieurs a passé un cap et a lancé la voiture à environ 400 km/h. Le 13 août, lors de l'événement Speed Week à Bonneville Salt Flats, dans l'Utah, la Dieselmax a atteint 510 km/h.

Non satisfaits de ce résultat, les ingénieurs se sont remis au travail et ont apporté quelques modifications. Ainsi, le 23 août 2006, JCB est entré dans l'histoire en atteignant une vitesse de 563,418 km/h.

D'ailleurs, selon l'équipe en charge du projet, la voiture aurait pu atteindre des vitesses encore plus élevées, mais des problèmes liés aux pneumatiques ont limité son potentiel. Le projet de la voiture diesel la plus rapide du monde a toutefois été mis en suspens faute de fonds supplémentaires, et il est peu probable que nous la voyions tenter un record dans un avenir proche.