En 2002, le Cayenne a été le tout premier SUV de Porsche. Bien que les puristes aient été choqués, les excellents résultats des ventes ont donné raison à l'entreprise. La même chose s'est produite récemment avec la Taycan, le vaisseau amiral électrique qui a dépassé la 911 comme voiture la plus vendue de la marque.

Bientôt, Porsche tentera de se répéter avec le lancement d'un SUV électrique inédit à 7 places qui devrait arriver en 2026 avec des formes proches de celles de notre illustration.

Une Porsche jamais vue auparavant

On parle d'un nouveau SUV pour le constructeur de Zuffenhausen depuis 2021. Placé plus haut dans la hiérarchie que le Cayenne, ce modèle porte - pour l'instant - le nom de code K1. Son design a été présenté en avant-première lors de la journée des marchés financiers de Porsche en juillet dernier, avec un teaser montrant une silhouette à mi-chemin entre un crossover et une berline.

Par la suite, un rendu de ce même SUV sera présenté aux concessionnaires américains lors d'un événement confidentiel organisé au siège de Porsche à Atlanta. Les représentants du showroom ont décrit le modèle à la presse américaine comme étant plus long et plus large qu'un Cayenne, et avec une queue "plate" totalement différente de celle que l'on trouve dans la gamme actuelle de la marque.

C'est pourquoi nous imaginons un SUV aux lignes non conventionnelles, aux formes aussi musclées que fluides, inspiré en partie de la berline Taycan.

Dans le même temps, l'arrière pourrait ressembler davantage à celui d'un coupé qu'à celui d'un véritable crossover et devrait s'inspirer de la Tesla Model X (et rivale sur le marché). Après tout, le SUV américain a déjà montré que, malgré une lunette arrière fortement inclinée, il est possible d'accueillir trois rangées de sièges.

Nouvelles technologies

Alors que les héritiers électriques du Cayenne et du Macan seront développés à partir de la plateforme PPE, le K1 sera basé sur la plateforme SSP (Scalable System Platform), qui sera également utilisée pour les modèles haut de gamme d'Audi, Volkswagen et Bentley. En particulier, le SUV Porsche sera basé sur la variante Sport de l'architecture, ce qui devrait lui permettre de conserver les caractéristiques de conduite sportive toujours associées aux voitures de la marque.

Porsche Macan électrique, premières photos officielles du prototype

Il est très probable que le K1 utilisera un pack de batteries de 800 volts pour améliorer considérablement l'efficacité et les temps de charge.

En outre, compte tenu de la taille de la voiture (au moins 5 mètres de long) et de son positionnement sur la liste des prix (on parle d'un prix de base d'au moins 150 000 euros), il est possible que Porsche présente un nouveau groupe motopropulseur avec des batteries et des moteurs électriques de nouvelle génération. Cette même technologie pourrait ensuite être utilisée dans d'autres modèles Porsche.