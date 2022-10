La nouvelle BMW M5 continue d'être testée au Nurburgring. La berline de sport poursuit ses essais afin de peaufiner ses réglages en vue de faire ses débuts officiels dans quelques mois. Nos photographes ont une fois de plus croisé la route de la sportive, cette fois, on peut apercevoir l'intérieur de cette génération.

Bien que son habitacle contienne encore des équipements externes et des tissus afin de camoufler certaines parties, nous pouvons au moins voir la disposition générale du mobilier. Le volant est tout nouveau, tandis que les commandes physiques et les surpiqûres aux couleurs de BMW M sont conservées.

Sur le tableau de bord, on remarque la présence de l'écran incurvé de BMW avec son système d'exploitation iDrive 8. Ce dernier devrait intégrer diverses fonctionnalités de connectivité et de confort. Au niveau du tunnel central se trouve la molette dédiée à la gestion du système d'infodivertissement. On peut également voir sur le côté gauche le bouton de la transmission automatique qui remplace le levier de vitesse classique.

La berline allemande semble déjà s'éclater sur circuit. Sur le plan esthétique, il n'y a pas de nouveautés particulières par rapport aux images précédentes. Il faudra attendre jusqu'à l'année prochaine pour découvrir la nouvelle BMW M5, mais l'inscription "Electrified Vehicle" sur le côté confirme déjà que sa motorisation sera hybride. L'hypothèse la plus probable est que cette M5 sera animée par un V8 4.4 L couplé à une unité électrique pour un total de 750 ch et 1000 Nm de couple. Il s'agit de la même motorisation que l'on retrouve sous la carrosserie de la BMW XM.

On entend également parler d'une version Touring de la BMW M5. Cela n'a pas été formellement confirmé par le constructeur, mais Frank van Meel, patron de BMW M, nous a conseillés de surveiller le circuit allemand en espérant qu'un prototype du break de sport fasse enfin son apparition.