La grange à voitures secrète de Richard Hammond n'est plus aussi remplie qu'avant. Il a dû vendre quelques modèles pour financer l'équipement nécessaire à son atelier de restauration. Cependant, Richard Hammond a tout de même été heureux de faire visiter les lieux, montrant les voitures restantes tout en faisant allusion à des constructions et projets futurs.

La grange est assez grande, avec seulement une poignée de voitures occupant l'espace. Presque tout est d'époque, avec des motos comme la Suzuki GSXR 1100 à côté d'icônes automobiles comme la Ford Mustang 1968 de Hammond, qu'il décrit comme "une petite voiture vraiment fabuleuse à conduire".

Dans la grange se trouve également la Jaguar XK150 de Hammond. Il a restauré ce véhicule, le finissant en Dove Gray avec un intérieur rouge. Sous le capot se trouve un moteur à six cylindres en ligne reconstruit, que Hammond a associé à une boîte de vitesses moderne. D'autres modifications ont été apportées, notamment des freins améliorés et un différentiel à glissement limité. La XK150 se trouve à quelques mètres d'une Jaguar XK120 incomplète. Hammond a des plans pour cette dernière, mais le projet est au point mort.

Une vieille camionnette Peugeot n'est pas couverte et se trouve près de l'arrière de la grange. Elle a grand besoin d'être retapée, mais Hammond dit qu'il a des projets pour elle, mais il ne veut pas les divulguer. La dernière voiture qu'il a conduite dans Top Gear - une MGB GT - se trouve également dans la grange aux côtés d'une Buick Riviera, d'une moto Harley-Davidson, etc. Cependant, il a beaucoup d'espace pour d'autres voitures, même avec quelques déchets et un Land Rover incomplet empilé dans un coin.

Certains espaces sont tristement vides. La place pour sa Porsche 911 de 1969 qu'il a vendue est inoccupée. Il a également vendu sa Lotus Esprit 350 Sport et une Bentley de 1959. Ces fonds ont servi à acheter un four, un atelier de préparation et une salle de peinture pour son entreprise de restauration naissante.

La grange sert de lieu de stockage supplémentaire pour les voitures qu'il ne peut pas garder chez lui, ce qui doit être un problème terrible. Sa collection est plus petite qu'avant, mais il gère maintenant un atelier de restauration avec une émission sur Discovery+. Cela demande du temps et de l'argent.