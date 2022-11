La marque SsangYong vient de sortir de l'une des phases les plus difficiles de son histoire récente, en achevant le redressement d'entreprise nécessaire pour sortir de la procédure de faillite engagée fin 2020.

Grâce aux capitaux apportés par le consortium dirigé par le Groupe KG, la société coréenne a pu rembourser sa dette et s'engager dans un programme de relance et, à certains égards, de renaissance qui voit SsangYong se concentrer sur une série de nouveaux modèles.

Jetons un coup d'œil à tous les modèles SsangYong, aussi bien ceux qui feront bientôt leur apparition que ceux qui sont déjà en vente.

SsangYong Torres / U100

Le modèle phare est certainement le SsangYong Torres, un maxi SUV à 7 places d'une longueur de 4,70 mètres. En Corée du Sud, elle a déjà été commercialisée avec un moteur essence 1,5 de 170 ch, mais en Europe, elle arrivera en 2023 avec un moteur 100 % électrique, un modèle conçu pour la relance électrique de la marque asiatique.

Les caractéristiques techniques du Torres EV / U100 ne sont pas encore connues, pas plus que les détails stylistiques de la version zéro émission, mais l'équipement et le design (y compris l'habitacle) suggèrent un SUV électrique premium, haut de gamme pour le constructeur coréen.

SsangYong Korando e-Motion

Le SsangYong Korando e-Motion est l'un des autres nouveaux modèles électriques annoncés par le constructeur basé à Pyeongtaek. Il s'agit d'un SUV à cinq places de 4,46 mètres de long, basé sur le Korando qui est également vendu en Italie. Ce qui la différencie, c'est le fait qu'elle soit 100 % électrique et qu'elle présente plusieurs modifications stylistiques qui la distinguent de la version thermique.

Actuellement en vente dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne où son prix de base est de 40 490 euros, le Korando e-Motion est équipé d'un moteur électrique de 190 ch, d'une batterie de 61,5 kWh et d'une autonomie WLTP combinée de 339 km.

SsangYong Rexton

Avec le SsangYong Rexton, nous nous trouvons face au fleuron de la gamme coréenne, un SUV de 4,85 mètres de long et de cinq ou sept places qui a subi un important restylage en 2020, vendu avec un prix de base de 50 800 euros.

Le moteur est le quatre cylindres 2,2 turbodiesel de 202 ch, la transmission intégrale et la boîte de vitesses est une automatique à huit rapports, pour une consommation combinée de 8,2 l/100 km. L'un des points forts de ce maxi SUV est son volume de coffre qui, avec la deuxième rangée de sièges rabattue sur la version cinq places, offre un volume maximal de 1 977 litres.

SsangYong Korando

Commercialisé à partir de 2019, le SsangYong Korando est la quatrième génération du modèle coréen historique qui est né en tant que tout-terrain et a évolué en un SUV pouvant atteindre 4,45 mètres de long.

Le tarif indique un prix de base de 23 440 euros pour la version 1,5 turbo essence à deux roues motrices de 163 ch. En passant à la version à transmission intégrale, les prix augmentent, tout comme la version à transmission automatique.

La version 1.6 turbodiesel 136 ch à traction avant seulement débute à 25 940 € et la version bicarburation 163 ch à partir de 25 690 €. Le Korando GPL est également disponible en version 4x4 et avec une transmission automatique.

SsangYong Tivoli

2015 a vu les débuts du SsangYong Tivoli, le SUV le plus compact de la marque aux " deux dragons ", long de 4,22 mètres et mis à jour pour 2019. Le plus grand XLV, également basé sur le Tivoli, a disparu des listes en 2021.

Le Tivoli est vendu avec le moteur 1,2 turbo essence 128 ch à traction avant, avec un prix de base de 21 350 €, tandis que sa variante bicarburation essence/GPL coûte au minimum 23 600 €.

Le Tivoli 1,5 turbo essence de 163 ch démarre à 22 650 € et est également disponible avec les 4 roues motrices et la transmission automatique.