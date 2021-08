SsangYong souffre en France, et plus globalement en Europe, d'un réseau de distribution bien trop faible. Pourtant, la firme coréenne n'a pas dit son dernier mot et compte bien, malgré ses difficultés financières, reprendre son destin en main. Et cela passera pas des nouveautés, dont la première esquisse vient de nous parvenir, avec les premiers croquis de son futur SUV, un projet connu sous le nom de X200.

Ce modèle sera important à plus d'un titre pour SsangYong, puisqu'il marquera le départ d'une nouvelle philosophie esthétique qui viendra se démocratiser sur l'ensemble de la gamme du constructeur à l'avenir. Mais justement, cette fameuse philosophie esthétique, elle ne vous dit pas quelque chose ? Oui, vous avez sans doute reconnu un peu (voire même beaucoup) de Jeep dans ces croquis, une sorte de savant mélange entre un Renegade et un Wrangler.

Disons qu'avec les optiques rondes à l'avant, la calandre composée de barrettes verticales, le style robuste avec des passages de roues proéminents ou encore les feux arrière carrés, il n'y a pas de doute, on sait où les designers ont puisé leur inspiration. Ssangyong s'est déjà inspiré de Jeep par le passé, il faut remonter aux années 80 où la première génération du Korando ressemblait fortement aux Jeep CJ, l'ancêtre du Wrangler.

D'une manière générale, ce n'est pas la première fois que Jeep est copié, Dacia ne s'en est d'ailleurs même pas vraiment caché lors de la présentation de sa stratégie future, avec le concept-car Bigster, qui a tout l'air d'un concept-car que Jeep aurait aussi pu nous concocter, le tout avec une communication très axée "outdoor" et nature.

Outre l'aspect esthétique, Ssangyong doit aussi s'attaquer à un autre chantier, celui de l'électrification. Après le Korando E100 présenté il y a un an, la seconde offensive arrivera en 2022 avec le J100, et le X200 un an plus tard. Ces deux modèles seront basés sur la même plateforme électrique et seront animés par un moteur de 190 chevaux alimenté par une batterie de 61,5 kWh. L'autonomie devrait se situer encore 350 et 400 kilomètres.