Nous avons déjà vu la BMW M 1000 RR écraser une BMW M5 CS, en parcourant le quart de mile en seulement 10,3 secondes. D'un autre côté, la Ferrari SF90 Stradale a affronté une Porsche 911 Turbo S, championne des courses de dragsters, et en est ressortie gagnante.

Ces deux bolides sont indéniablement rapides, mais entre les deux, lequel est le plus rapide dans une course de vitesse ? Carwow a mis les deux machines sur une piste pour l'habituel week-end spécial courses de dragsters afin de mettre les points sur les i.

Galerie: Ferrari SF90 Stradale By Tailor Made

4 Photos

À noter que la BMW M 1000 RR est une superbike homologuée pour la course. Elle développe une puissance de 212 chevaux (158 kilowatts) et un couple de 113 Nm grâce à son moteur à quatre cylindres en ligne de 999 cm3. Sans le pilote, la moto ne pèse que 192 kg. Et comme il ne s'agit pas du modèle 2023, elle n'est pas équipée de bielles en titane Pankl plus légères.

En revanche, la SF90 Stradale est beaucoup plus puissante avec une puissance totale qui s'élève à 1000 ch et un couple de 900 Nm.

Malgré un poids relativement léger de 1 570 kg pour un véhicule aussi imposant, la SF90 est astronomiquement plus lourde que la moto. Est-ce un inconvénient ? Eh bien, apparemment non.

La vidéo ci-dessus montre la SF90 effectuant le quart de mile en seulement 9,6 secondes, tandis que la M 1000 RR termine le sprint en 10 secondes au mieux. En trois séries de sprints, les écarts entre les deux n'étaient même pas proches. Mais cela ne signifie pas que la M 1000 RR est rentrée chez elle les mains vides.

Apparemment, la M 1000 RR a encore un avantage majeur sur la SF90. La vidéo ci-dessus devrait vous le montrer.