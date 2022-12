Le Tesla Model Y n'était jusqu'à présent disponible qu'avec les cinq couleurs suivantes : Blanc Nacré Multicouches, Noir Uni, Gris Nuit, Bleu Outremer et Rouge Multicouches. Le constructeur californien a annoncé peu avant l'arrivée de nouvelles couleurs grâce à l'atelier de peinture de la Gigafactory Berlin.

On ne savait pas quand est-ce que ces nouvelles couleurs allaient être disponibles, mais aujourd'hui, en ce samedi 3 décembre, le constructeur nous a indiqué que la couleur Quicksilver était disponible dès à présent dans "la majorité des Stores Tesla d'Europe et la quasi-totalité des Stores français". Son tarif est fixé à 3000 €.

Si vous comptez vous offrir une Tesla Model Y, il est donc possible d'opter pour cette couleur exclusivement disponible en Europe et au Moyen-Orient sur les versions Grande Autonomie et Performance. Les livraisons débuteront dans les prochaines semaines. Quant à la peinture Midnight Cherry Red (3200 €), il faudra patienter jusqu'en 2023.

Tesla Model Y Midnight Cherry Red

Cette annonce tombe à pic. Une vidéo de la chaîne Tobias Lindh filmée par un drone qui a survolé l'usine allemande a montré que plusieurs exemplaires du Tesla Model Y couleur Quicksilver étaient déjà produits et prêts à être expédiés aux clients. Vous la retrouverez ci-dessous.

Le constructeur affirme que son nouvel atelier de peinture est le plus avancé au monde, il est capable d'appliquer jusqu'à 13 couches de peinture. Elon Musk a fait remarquer que cela permet à Tesla de créer des peintures dont la couleur change avec la courbure de la carrosserie du véhicule, produisant un effet unique que d'autres entreprises ne peuvent pas obtenir.

A noter que les Tesla Model S et Model X Plaid vont bientôt faire leur entrée en Europe. Ces versions développent la puissance faramineuse de 1020 ch. Il est d'ores et déjà possible de les commander. La Tesla Model S Plaid démarre à partir de 138 990 €.