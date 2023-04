Dans ce premier volet éducatif sur le pétrole, faisons le tour des pays producteurs qui représentent les grandes puissances du marché actuel.

Quels sont les pays qui produisent le plus de pétrole dans le monde ?

On pense souvent, lorsque cette question est posée, que la réponse est un pays du Golfe ! Même si les réserves de pétrole connues sont effectivement actuellement les plus élevées dans la péninsule arabique, ce sont bien les Etats-Unis qui produisent le plus de pétrole ! Il convient toutefois de noter que la production de pétrole peut varier au fil du temps en fonction de nombreux facteurs, notamment les prix du pétrole, les politiques gouvernementales et les événements géopolitiques.

Derrière les USA, on trouve l’Arabie saoudite, la Russie, le Canada, la Chine, l'Irak, les Émirats arabes unis, l'Iran, le Koweït et le Venezuela.

Quelle est la production de pétrole des Etats-Unis ?

Les États-Unis sont actuellement le pays qui produit le plus de pétrole au monde, dépassant donc l'Arabie saoudite et la Russie. Selon les dernières données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les États-Unis ont produit en moyenne environ 11,3 millions de barils de pétrole par jour en 2021, ce qui représente environ 15% de la production mondiale totale de pétrole. La production américaine de pétrole a augmenté considérablement ces dernières années grâce à l'exploitation de gisements de pétrole de schiste.

Quel est le pays européen qui produit le plus de pétrole ?

La Norvège est le pays européen qui produit le plus de pétrole ! Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la Norvège a produit en moyenne environ 1,8 million de barils de pétrole par jour en 2020, ce qui représente tout de même 2% de la production mondiale totale de pétrole.

La Norvège est l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde et le pétrole représente une part importante de son économie. D'autres pays européens produisent également du pétrole, mais à des niveaux beaucoup plus faibles que la Norvège. Parmi ceux-ci, on peut citer la Russie, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Italie.

Combien y a-t-il de litres dans un baril de pétrole ?



Un baril de pétrole correspond à une unité de mesure de volume utilisée dans l'industrie pétrolière et équivaut à environ 159 litres. Cette mesure est largement utilisée pour la production, la distribution et la commercialisation du pétrole brut, ainsi que pour d'autres liquides tels que l'essence, le diesel et le mazout. Cette mesure de volume peut varier légèrement en fonction de la densité du pétrole brut extrait de différents gisements pétroliers dans le monde.