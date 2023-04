Mercedes a admis, par la voix de son directeur d’équipe Toto Wolff, que Mercedes ne dispose pas de "Plan B" dans l’éventualité où Lewis Hamilton déciderait de ne pas renouveler son entente pour piloter avec l’équipe au-delà de la saison 2023 de Formule 1.

Mais alors que le contrat de pilote F1 du Britannique prend fin au terme de cette saison 2023 lors de laquelle il apparait désormais évident qu’il ne pourra se battre pour obtenir une huitième couronne mondiale et dépasser le record absolu de Michael Schumacher, les options pour celui-ci demeurent importantes et variées. Et un départ éventuel de Mercedes ne signifierait pas forcément une retraite de la F1…

Une prolongation de seulement un an avec Mercedes

Même si Hamilton dit être pleinement impliqué avec l’équipe Mercedes et croire en ses troupes, le Britannique a aussi fait des sorties remarquées en ce début d’année pour signifier qu’il avait regretté le niveau affiché par sa machine depuis 2022, et qu’il ne s’était pas toujours senti aussi écouté qu’il l’aurait souhaité par ses ingénieurs au moment de déterminer les grandes lignes du comportement attendu de sa voiture.

Surtout, Hamilton a été battu l’an dernier par un troisième équipier, après Jenson Button et Nico Rosberg dans le passé, en la personne de son nouveau voisin de garage, le jeune britannique George Russell. Et alors que Hamilton peut maintenir sa réputation avec une auto moins dominatrice face à des pilotes comme Max Verstappen ou Charles Leclerc, qui incarnent comme Russell la nouvelle génération, il est plus difficile de montrer qu’il demeure au sommet de son art s’il est régulièrement battu en qualifications et en courses par Russell avec le même matériel deux années consécutives.

Le début de saison 2023 a une nouvelle fois montré que celui-ci secouerait le septuple champion du monde en interne, et l’ensemble de ces facteurs pourraient amener Hamilton à souhaiter rester en F1 avec Mercedes sans se lier sur une trop longue durée à son équipe.

Prolonger en F1 avec un contrat à long terme

Un contrat à long terme peut prendre de nombreuses formes pour un pilote tel que Hamilton. Si le Britannique souhaite stopper l’ascension annoncée de son équipier à ses côtés, il pourrait notamment décider de se donner comme atout un contrat de plusieurs années avec Mercedes...ou une autre équipe afin de permettre à cette équipe de se voir sur un projet à moyen-long terme avec lui.

Une différence importante pour l’état d’esprit d’un pilote, comme des centaines de personnes qui travaillent pour le voir performer chaque week-end et doivent le sentir engagé. Hamilton est pleinement conscient de ce que peut apporter comme sérénité à une équipe son engagement contractuel pour plusieurs années et le poids politique et sportif représentés.

Prendre une année sabbatique

Cela s’est déjà vu chez de nombreux champions ou pilotes usés, voire laissés sur la touche momentanément. Les histoires de grands champions revenus après une "première" carrière en F1 sont légion dans l’histoire plus ou moins récente. Citons ainsi Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher, Fernando Alonso ou encore Kimi Räikkönen parmi les quelques pilotes titrés ayant pu se permettre le luxe d’une prise de distances avec la F1 pendant quelques temps avant de faire un retour remarqué.

Dans le cas de Lewis Hamilton, il semble tout de même que cette option soit peu probable, le Britannique semblant plutôt décidé à soit rester totalement impliqué, soit véritablement tirer sa révérence.

Rester indirectement comme ambassadeur

Lewis Hamilton connaît sa valeur marchande et son influence dans le sport et au-delà et pourrait choisir de rester un ambassadeur de luxe pour Mercedes et accompagner des projets du groupe sur tout un éventail de domaines, allant de l’inclusion dans l’équipe, au développement de projets sportifs et routiers, ou encore tout simplement de représentation de luxe.

Il semble que quel que soit l’avenir de Lewis Hamilton à court terme, cette option soit grande ouverte et potentiellement très rémunératrice pour le champion qui a passé toute sa carrière F1 avec Mercedes en tant que motoriste ou équipe d’usine.

Quitter totalement l'univers de la F1

Lewis Hamilton pourrait aussi tout simplement décider de quitter la Formule 1 en tant que pilote et icone. Il est alors tout à fait imaginable que le champion décide de ne garder aucun rôle directement lié au pilotage ou au management dans l’immédiat, et jouisse de sa nouvelle liberté pour se consacrer à des activités philanthropiques, au développement de son image sur des projets non sportifs, ou encore d’autres activités de nature artistique qui l’ont toujours attiré (mode, musique, cinéma). Il semble difficile d'imaginer dans un premier temps Hamilton se reconvertir dans la course automobile à un autre niveau qu'en Formule 1.

Ce maintien d’une existence équilibrée autour d’autres centres d’intérêts pourraient le ramener plus tard vers la F1 ou l’en éloigner pour de bon.